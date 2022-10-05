Başkan Özcan, Amatör Spor Haftası’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amatörlerin Türk sporunun kalbi olduğunun altını çizen Başkan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle kutlanan Amatör Spor Haftası, ülkemizde Türk sporunun daha da iyi noktalara gelebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde yetişmiş ve dünyaya adını duyurmuş sporcularımız yetenekleri amatör ruh ile keşfetmişler ve bu sayede profesyonelleşmişlerdir. Genç yaşlı demeden herkesin spor yapması ve düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası’nı kutluyor, sporun farklı dallarında müsabakalara giren tüm amatör sporcularımızı bu vesileyle tebrik ediyorum.”