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Başkan Özcan, Aksu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aksu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan istinat duvarı yapım ve mezarlık düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

AYDIN 29.06.2021, 13:39
Başkan Özcan, Aksu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aksu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan istinat duvarı yapım ve mezarlık düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediyesi tarafından Aksu Mahallesi’nde gerçekleştirilen mezarlık düzenleme ve istinat duvarı yapım çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mahalle Muhtarı Nevzat Selek ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Tüm mahallelerin eksiklerinin bir bir giderildiğini aktaran Başkan Özcan, “Bugün Aksu Mahallemizde hemşehrilerimizle ve muhtarımızla bir araya geldik. Ekiplerimiz tarafından hayati önem taşıyan noktalara 3 adet yeni istinat duvarı yapıldı. Bu sayede mal ve can kaybının yaşanmasının önüne geçmiş olduk. Köy içi yollarımızda da bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Allah’ın izniyle Nazillimizin her noktasını hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Selek, “Başkanımıza taleplerimizi iletmiştik. Sağ olsun hemen gerekli talimatları vererek belediye ekiplerini köyümüze gönderdi. Kısa sürede çalışmalar tamamlandı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şahsım ve mahallem adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.
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