Başkan Özcan 6 ülkeden 200 kişilik misafir grubunu ağırladı

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılmak için 6 ülkeden gelen 200 kişilik grup, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

5 Eylül Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü 100. yılında daha coşkulu kutlanacak. Çeşitli etkinliklerin hazırlandığı programa katılmak ve halkoyunlarını sergilemek için ilçeye gelen 6 ülkeden 200 kişilik grup, ilk gösterileri öncesi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Misafirlerini Nazilli’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Nazillimize gelerek programımıza renk kattınız. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kurtuluşun 100. yılına yakışır şekilde bir program olacak. Efeler diyarı Nazillimizin kurtuluşunun yıldönümünde tüm halkımızı belediye meydanında buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu. Gürcistan, Hindistan, Bosna, Aceristan, Makedonya, Ukrayna ve KKTC’den gelen halkoyunları ekiplerinin gösterilerinin ilki bugün saat 15.00’te belediye meydanında yapılacak.