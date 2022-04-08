Başkan Öndeş’ten doğalgaz müjdesi

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş vatandaşlara doğalgaz müjdesini verdi.

İki tanesi Germencik Belediyesi, bir tanesi Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle olmak üzere 3 tesis açılışı ile ilçeye hizmetlerini sürdüren Fuat Öndeş, ilçenin doğalgaza kavuşacağı tarihi açıklayarak müjdeyi verdi. Doğalgaz yetkilileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Öndeş yetkili firmadan yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı, ilk kazmanın bayramdan sonra vurulacağını, çalışmaların ise 2022 sonunda tamamlanarak kış başında ilçeye ilk doğalgazın verileceğini ifade etti. Doğalgaz firmasının yatırım planına göre ilk etapta 6 mahallede uygulanacak olan proje daha sonrası için yine yetkili firmanın planlamalarına göre yaygınlaşacak.

Çalışmaların bir yıl önceye alındığını da vurgulayan Belediye Başkanı Öndeş, günden güne değişen odun kömür fiyatları sebebiyle vatandaşın ısınma konusunda sıkıntı çekmesini dilediklerini, bu sebeple çalışmaların 2023 sonunda başlaması öngörülürken, girişimde bulunarak bu yıl başlamasını sağladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş doğalgaz çalışmaları ile ilgili olarak şunları kaydetti; “Doğalgaz ilçemizin önemli ihtiyaçlarından birisiydi. Elektrik gibi doğalgaz da artık imkan ve avantajlarıyla olmazsa olmaz bir konumda. Bu sebeple ilçemize gelmesi için süreci yakından takip ettik, çalışmalar hakkında bilgi almak için firma yetkilileriyle görüştük. Doğalgaz firması yatırım planlamaları doğrultusunda İlk etapta 6 mahalle belirlediğini bizlere iletti. Çalışmalar bayramdan sonra Mayıs ayında başlayacak, nasip olursa Ekim gibi tamamlanarak ilçemize ilk gaz kış başında verilecek. İlçemiz için doğalgaz çalışmaları 2023 yılı sonunda planlanıyorken vatandaşlarımızı mağdur etmemek için girişimlerimizle bu yıl tamamlanmak üzere bir yıl geri aldık. Yakıt konusunda artan fiyatlar özellikle de odun kömür fiyatlarındaki artışlar vatandaşın belini büktüğü için gönlümüz razı olmadı. Doğalgaz gelmesi için girişimler bizden önceki dönemde belediye yönetimince reddedildiğini ve vatandaşın odun kömüre mecbur bırakıldığını da vurgulamak, kamuoyunun bilgisine sunmak gerekiyor. Bizler bir yanlışı daha düzleterek bu adımı attık ve doğalgazı getirmek de bizim yönetimimize nasip oldu. En nihayetinde bugün itibariyle 8 Marttan 8 Nisana 1 ayda 3 tesis açtık. Bugün de doğalgazın müjdesini verdik. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun”