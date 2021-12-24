Başkan Öndeş’in konuşması panele damga vurdu

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Türkiye’de insanlığın ortak sorunu haline gelen susuzluğa karşı Aydın’ın Germencik Belediyesi tarafından “Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim” paneli düzenlendi. Alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı panelde su israfı ile ilgili bir konuşma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş,”Her kim olursa olsun parasını ödese de su tüm insanlığın ortak malıdır. Gürültü eden komşunuzu nasıl uyarıyorsanız suyu bilerek ya da bilmeyerek israf eden komşunuzu da lütfen uyarın” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen panele konuşmacı olarak, Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere ülkenin önde gelen çeşitli üniversitelerinden ve çeşitli kurumlardan alanında uzman kişiler katıldı.

Atatürk’ün ‘Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur’ sözünün rehber alındığı panelde, Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Doç. Dr. Ali Bülbül ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Alim Murathan su ve suyun önemi ve kullanımının yanı sıra ilçe özelinde bazı bölgelerde oluşan çatlaklar huşunda açıklamalarda bulundular.

Panele ev sahipliği yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise programın kapanışında yaptığı konuşmayla adeta panele damga vurdu. Bazı konularda anlayış ve bakış açılarının değiştirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Öndeş, parası ödense bile insanlık için olmazsa olmaz değerlerin kişiye değil tüm topluma ait olduğunu bilinmesi gerektiğini kaydetti.

“Gürültü yapanı uyarıyorsanız, suyu israf edeni de uyarın”

İnsanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için havadan sonra en elzem ihtiyacın su olduğunu ve suya sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bu paneli biz insanlarımızı bilinçlendirmek amacıyla düzenledik. Ancak toplumsal bilinç ve bakış açısı çok önemli. Sadece tarım yapanları değil, ev hanımlarını da bilinçlendirmek lazım. İnsanlardan isteğim şu; nasıl gürültü yapan bir komşunuzu uyarıyorsanız, suyu bilerek ya da bilmeyerek israf edeni uyarmalıyız. Çünkü su her ne kadar parasını ödesek de tüm insanlığın malıdır. Su biterse hayat biter” diye konuştu.