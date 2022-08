Başkan Öndeş: “Mesai kavramı olmadan halkımız için çalışıyoruz”

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Her şey daha yaşanabilir Germencik ve halkımızın mutluluğu için” dedi.

Göreve geldiği günden bugüne ilçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hizmet ve yatırımlarla fark oluşturmaya devam ediyor. Alt ve üst yapı başta olmak üzere, kent estetiği, park ve bahçe çalışmaları, ağaçlandırma faaliyetleri, içerisinde aşevi, gelin damat odası, tuvalet olan kompleks düğün yeri ve sosyal tesisler, tarım, turizm, sosyo-ekonomik ve kültürel projeler, mesire alanları, spor alanları, kültür merkezi, yürüyüş ve koşu yolları, kafeterya ve işletmeler, kırsal mahallelerin güzelleştirilmesi, giriş takları, özel tasarım köy çeşmeleri gibi önemli yatırımlarla daha modern ve daha güzel bir Germencik için hizmetlerini sürdürüyor.

“Düğün yeri yapımları sürüyor”

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların düğün, nişan, sünnet organizasyonu, taziye gibi özel günlerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alan talepleri Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in çalışmalarıyla karşılanıyor. İçerisinde aşevi, gelin damat odası, tuvalet, üstü kapalı düğün yeri olan sosyal tesisler mahallelerde inşa edilmeye devam ediyor. Abdurrahmanlar, Üzümlü, Bozköy, Çamköy, Dağyeni ve Kızılcapınar mahallelerinde tesisler tamamlanırken, Reisköy Mahallesi’nde kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanarak hizmete açılacak.

“Vatandaşlara spor imkanı sağladı”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik ilçe merkezi ve Ortaklar Mahallesi’nde yapımını tamamladığı koşu yolları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Spor yapma imkanı sağladığı için Başkan Öndeş’e teşekkür eden vatandaşlar bu anlamda önemli bir yatırım olduğunu dile getiriyorlar.

“Kent estetiğini önem veriliyor”

Daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Germencik sloganıyla yürütülen çalışmalar arasında başta gelen kent estetiği ve çevre düzenlemesi faaliyetleri de aralıksız sürüyor. Germencik Belediyesi ilçe içerisinde talebe göre yeni park yapımları, refüjlerde gerçekleştirilen düzenlemeler, ağaçlandırma faaliyetleri, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarıyla da dikkat çekiyor ve vatandaşlarca büyük takdir topluyor.

“Yeni sosyal alanlar kazandırılıyor”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçedeki en büyük sorunlardan olan ve vatandaşların vakit geçirecekleri sosyal alan eksikliğini projeleriyle tamamlıyor. Germencik Belediyesi’nin yatırımlarıyla hayata geçen 100. Yıl Lozan Parkı, Magnesia Kafe İşletmesi, Şehit Görkem Akkuş Parkı gibi işletmelerin açılmasıyla vatandaşlar aileleriyle ve sevdikleriyle iyi vakit geçirecekleri alanlara kavuştular. Bunun yanı sıra Mursallı Mahallesi’nde bulunan Şahin Tepesi Mesire Alanında çalışmalarda sona yaklaşıldı. İlçenin ihtiyaç duyulan noktalarında yeni park ve bahçelerin yapımları sürerken mevcut park ve bahçeler ile işletmeler yapılan çalışmalarla güzel bir görüntüye kavuştular.

“Okullarda çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor”

Germencik Belediyesi yaklaşan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüm okullarda da hizmet ve faaliyetlerini sürdürüyor, okulların badana, bahçe düzenlemeleri ve bakımları gibi bir dizi çalışma gerçekleştiriyor.

“GESA ekipleri her zaman sahada”

Sosyal belediyecilik uygulamalarına ayrıca önem veren ve ciddi projeleri hayata geçiren Fuat Öndeş Germencik, Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekipleriyle halkın yanında olmayı sürdürüyor. “Hoş Geldin Bebek” projesiyle yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı çantaların dağıtımları devam ediyor. İkinci el eşya ve kıyafet bankası projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlar yapılıyor. Kuru gıda yardımları aksamadan devam ediyor. Vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda her açıdan yanında olan Germencik Belediyesi bu alanda hizmet, faaliyet ve yatırımlarını günden güne arttırıyor.

“Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyenin hizmet ve faaliyetlerine yönelik yaptığı değerlendirmelerde “İlçemizin daha yaşanabilir, daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi için ekiplerimizle birlikte sıkı bir çalışma takvimi uyguluyor, durmadan dinlenmeden hizmet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yalnızca belediyelerin yapması gereken asli işler değil, hayatın her alanında temas etmeye çalışıyor halkımızın her sorununa, her talebine yetişmeye imkanlar dahilinde cevap vermeye çalışıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin gündüz gece halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.