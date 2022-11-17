Başkan Öndeş madalyalı sporcuları ağırladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvalarında derece yapan sporcuları kabul etti. Sporcularla gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Öndeş, “Başarılar elde eden bir gençlik arzu ediyoruz” diyerek sporculara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İzmir’de düzenlenen İller Arası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Minikler ve Yıldızlar Kickboks Şampiyonası’nda çeşitli branşlarda derece elde eden Germencikli sporcular ile teknik heyet, Belediye Başkanı Fuat Öndeş’i makamında ziyaret etti. Müsabakalardan 10’u birinci olmak üzere 17 sporcuyu tek tek tebrik eden Başkan Öndeş, sporcularla gurur duyduklarını söyledi. Müsabakalarda Germencik’i gururla temsil eden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Öndeş, “Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle İzmir’de düzenlenen iller arası minikler ve yıldızlar kickboks şampiyonasında büyük başarılara imza atarak madalya alan Germencikli genç sporcularımızı ağırladık. Başarılar elde eden bir gençlik arzu ediyoruz. Bizlere yaşattıkları büyük gurur için hepsine teşekkür ediyor, nazik ziyaretlerinden dolayı onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun. Böylesi kıymetli çocukları büyüten ailelerimizi ve antrenörlerimizi de ayrıca tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz kesintisiz devam edecek” diye konuştu.