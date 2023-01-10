Başkan Öndeş: “Halkın haber alması mücadele verendir gazeteci”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilerin gününü kutlayarak “Gazeteci, halkın haber alma özgürlüğü için mücadele verendir” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı. Başkan Öndeş paylaşımında “Büyük bir emek ve özveriyle halkın haber alma hak ve özgürlüğü için mücadele veren, tarafsız, ahlaklı ve dürüst bir düsturla bu ciddi görevi ifa eden tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.