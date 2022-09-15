Başkan Öndeş: “Halkımızın parasını halkımıza hizmet için kullanıyoruz”

Germencik Belediyesi, önceki dönemden kalan ve satışını gerçekleştirdiği lüks sınıftaki araçlarda elde ettiği gelir ile belediyeye yeni 3 araç kazandırdı.

Germencik Belediyesi, araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde ekonomik olarak ömrünü tamamlayan araçlar ile ilgili tasarrufa gidilmesinin ardından önceki dönem alınmış ve kanunen ekonomik ömrünü tamamlayan, yakıt, tamir ve yedek parça giderleri yüksek maliyetlere yol açan lüks sınıflı araçların satışını gerçekleştirdi. Satışlardan elde edilen gelire ilave yapılarak belediyeye toplam değeri 1.6 milyon TL olan 3 yeni araç kazandırıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Halkımızın parasını halkımıza hizmet için kullanıyoruz. Önceki dönem alınmış ve kanunen ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt, tamir ve yedek parça giderleri yüksek maliyetlere yol açan lüks sınıflı araçların satışından elde ettiğimiz gelirle ve belediye bütçemizden de ilave ederek 1.6 milyon TL karşılığında Devlet Malzeme Ofisi’nden 3 yeni araç satın aldık. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.