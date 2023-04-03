Başkan Öndeş, EYT’den emekli olan personellerine “Teşekkür Belgesi" takdim etti

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediye bünyesinde görev yapıp Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanan personele “teşekkür belgesi” verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olmaya hak kazanan Germencik Belediyesi personellerine hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından “teşekkür belgesi” verildi. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda, çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Öndeş, emekli olan personele Germencik halkı ve belediyesi adına minnettarlığını sunarak belgelerini takdim etti.

Emekli olan personelleriyle buluşan ve onlara anlamlı bir uğurlama gerçekleştiren Belediye Başkanı Fuat Öndeş bundan sonraki hayatlarına başarılar dileyerek “EYT dolayısıyla emekliliğe ayrılan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Büyük emek ve özveriyle ilçemize ve belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, emekliliklerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.