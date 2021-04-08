Başkan Öndeş, Enerji Kentleri Birliği meclis toplantısına katıldı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Ankara’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Meclis ve encümen üyeleri seçimi için oy kullanan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan’la da görüşerek, jeotermal enerjinin ısıtma ve seracılıkta kullanılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Öndeş, Başkan Zolan ile Jeotermal Enerjinin Germencik halkının faydasına kullanılması konusunda proje ve yatırımların masaya yatırdıklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan ile birebir görülme gerçekleştiren Belediye Başkanı Öndeş şunları kaydetti;

“Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısına katılarak meclis ve encümen üyelerinin seçimi için oy kullandık. Seçilen meclis ve encümen üyelerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Oldukça verimli geçen toplantıda Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan ile birlikte Germencik ilçemizin tabii zenginliği olan jeotermal enerjinin ısıtma ve seracılık faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik yatırım ve proje uygulamaları konusunu kapsamlı bir şekilde masaya yatırdık. İlçemizin bu kıymetli zenginliğinin halkın menfaatine kullanılması, tarım uygulamalarında başarıyla yararlanılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yol haritası anlamında ilçemiz adına verimli bir toplantı oldu. Kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ediyor, ayrıca yeniden Enerji Kentleri Birliği başkanlığına seçilmelerinden dolayı tebriklerimi bildirerek başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”