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Başkan Ömer Günel’e büyük destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütlerinden hakkında gerçek dışı suçlamalar ile siyasi kumpas kurulmaya çalışıldığı iddia edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e destek geldi. CHP Aydın İl ve İlçe Örgütlerinin yöneticileri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Evrim Karakoz ve Barış Altıntaş, yaptıkları ziyarette Başkan Ömer Günel’in yanında olduklarını belirtti. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “CHP’li kadrolarımız, bu tür kumpas ve ayak oyunları ile belirli menfaat devşirme çabaları içine giren yapılarla hep mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir” dedi.

AYDIN 15.04.2022, 18:49
Başkan Ömer Günel’e büyük destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütlerinden hakkında gerçek dışı suçlamalar ile siyasi kumpas kurulmaya çalışıldığı iddia edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e destek geldi. CHP Aydın İl ve İlçe Örgütlerinin yöneticileri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Evrim Karakoz ve Barış Altıntaş, yaptıkları ziyarette Başkan Ömer Günel’in yanında olduklarını belirtti. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “CHP’li kadrolarımız, bu tür kumpas ve ayak oyunları ile belirli menfaat devşirme çabaları içine giren yapılarla hep mücadele etmiştir ve etmeye devam edecektir” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Evrim Karakoz ve Barış Altıntaş ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret ederek destek mesajları verdi. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile ilçe örgütü yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarete belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Ziyarette konuşan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaşanan olayın bir kumpas ve algı operasyonu olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu; "Bizler basın mensuplarımıza, yazarlarımıza, aydınlarımıza günün iktidarı tarafından yapılan algı ve kumpaslar ile sesleri kesilmek istenildiğinde dahi hep en önde yürüyen basının, kalemin, fikir ve düşüncelerin özgürlüğünü savunanlar olduk. Önceki gün yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, Ergün Poyraz’a acil şifalar diliyor, bu konuda gerek valimize gerek Emniyet Teşkilatımıza yaptıkları çalışmalar için teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Bu olay üzerinden Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e belirli çevrelerce kurulmaya çalışılan sistematik ve planlı kumpasın farkındayız. CHP’li kadrolarımız, bu tür kumpas ve ayak oyunları ile belirli menfaat devşirme çabaları içine giren yapılarla hep mücadele etmiş ve etmeye devam edecektir.”

Başkan Ömer Günel’in, Kuşadası’nda başlattığı hizmet atağına engel olmak isteyenlerin, itibar suikastı çabası içine girdiklerini belirten CHP Aydın İlçe Başkanı Ali Çankır “Bir kez daha doğruya, hakka ve hukuka kulağını kapatmış çevrenin; beslenicilerine ve yandaş yayın organlarına sesleniyorum. Alışkanlık haline getirdiğiniz, algı üzerine kurduğunuz ayak oyunlarını çok iyi biliyoruz. Bu saldırıyı yönlendirmeye çalıştığınız Ömer Günel’e yapılan bu algı operasyonunu da kınamanızı aynı zamanda bir an önce bu sahte çalışma içine girenlerle iş birliğinizi sonlandırmanızı diliyorum. Konu iş, aş, emek olunca ortadan kaybolan, fakat konu iftira ve algı olunca ortaya çıkıp mangalda kül bırakmayan Metin Yavuz’a çağrım, iftira, dedikodu üretmek, dillendirmek yerine, bir delili varsa çıkıp delillerle konuşmasıdır. Kuşadası’nda yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile hem kentimize hem de kentimizde yaşayan halkımıza hizmet eden Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in tüm örgütlerimiz ile birlikte yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Ömer Günel ise kendisini yalnız bırakmayan CHP Aydın İl ve Söke İlçe Örgütü yöneticilerine teşekkür ederek gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkacağını ve hakkında yürütülen iftira kampanyasının sorumlularının hak ettiği cezayı alacağının altını çizdi. Bir insana iftira atmanın kolay olmadığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Bizlerle er meydanında mücadele edemeyenler bu tip yöntemlere başvuruyorlar. İnsanın başına bazen hayal dahi edemeyeceği şeyler gelebiliyor. Bu da öyle bir olay. Ortaya atılan iddialar çok büyük ve ispat edilmesi gerekiyor. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yargı gerekeni yapacak, her şey aydınlanacak ve bizler bu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kentimiz için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Ben kendimden eminim, sizlerin desteği ve varlığı da gücümüze güç katıyor” dedi.

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