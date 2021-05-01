Başkan Ömer Günel’den 1 Mayıs mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Emek veren ve üreten herkesin bayramını kutlayan Başkan Ömer Günel, " Tüm farkı oluşturan emektir" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İşçi Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesajla kutladı. İşçi sınıfının yüzyıllardır verdiği mücadele sayesinde emeğin değerinin artığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Tüm farkı oluşturan emektir. Alın terinin olduğu her yerde başarı vardır. Bu inançla emek veren, üreten herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı, Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.