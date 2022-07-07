Başkan Ömer Günel: “Yalan ve iftiracılar hukuk önünde hesap verecekler”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisi hakkında iddialarda bulunan Ergun Poyraz hakkında "13 Nisan 2022 tarihinde Ergün Poyraz’ın şahsım hakkındaki iftiralarına karşı bizzat suç duyurusunda bulunmuştum. Bugün açıklanan yargılama kararı, benim haklılığımı Ergün Poyraz’ın ise iftiracı olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Uğradığı saldırı sonrasında 13 Nisan 2022 tarihinde bir haber sitesine Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yönelik "Bana saldıranlar PKK’lıdır. Bu saldırıyı azmettiren de Ömer Günel’dir’ açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrasında Belediye Başkanı Ömer Günel, Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2022 / 4272 sayılı soruşturmada Başkan Ömer Günel hakkında, üzerine atılı isnadın soyut olması ve hakkında kamu davası ikame için delil bulunmaması gerekçelerine binaen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ergün Poyraz hakkında ise yalan ve hakaret içerikli beyanlarına istinaden yargılama süreci başlatıldı.

"Ergün Poyraz iftiraları sebebi ile yargılanacak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili beyanda bulunan Ergün Poyraz hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci başlatıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede “Şüpheli tarafından müştekinin bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi sebebiyle, Türk Ceza Kanunun 125/1, 125/3a ve 125/4 maddeleri kapsamında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaretten dolayı” yargılanması talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

"Bizim Kuşadası ve Kuşadalılar için mücadelemiz devam edecek"

Başkan Ömer Günel açıklanan karar sonrasında, “13 Nisan 2022 tarihinde Ergün Poyraz’ın şahsım hakkındaki iftiralarına karşı bizzat suç duyurusunda bulunmuştum. Bugün açıklanan yargılama kararı, benim haklılığımı Ergün Poyraz’ın ise iftiracı olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada, “Her zaman düzeni bozmak isteyen birileri olacaktır. Ama biz Kuşadası ve Kuşadalılar için mücadelemize devam edeceğiz. Kendisinin 1 yıldan fazla bir süredir bize karşı iddiaları ve iftiraları sürekli var. Bunlarla ilgili savcılığa şikayette bulunduk. Bir avukat olarak, hayatım boyunca bu tip işlerle mücadele ettim. Yargının adaletin peşinde oldum huzurumuzu bozmaya çalışanlarla da mücadelemi hukuk önünde sürdüreceğim. Kuşadası Belediyesi her işini hukuka uygun yapmak için en üst seviyede çalışan bir kurumdur. İddia edilen bir sürü konuda Sayıştay denetiminden ve kontrollerden alnımızın akı ile geçtik geçiyoruz. Bir hukukçu olarak ben mücadelemi hukuk çerçevesinde veririm. Bugün de açıklanan mahkeme kararı ile, Ergün Poyraz’ın şahsıma karşı yaptığı asılsız iftira ve hakaretler için yargılanacaktır. Bu noktada gerek Ergün Poyraz, gerekse kendisinin yılmaz savunucularının bana karşı bir özür borcu da doğmuştur. Olaylar sonrası belediye önünde basın açıklaması yapan akabinde yerel tv’lerde hakkımızda mahkumiyet kararı verenlerinde, bu yargılama kararı sonrasında aynı mecralarda şahsımdan ve yalanları ile yanıltmaya çalıştıkları Kuşadası Halkından özür dilemelerini bekliyorum” dedi.