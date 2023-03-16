Başkan Ömer Günel, hakkındaki iddialara karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor

Şahsı ve temsil ettiği kurum hakkında haberler ve paylaşımlar yaparak kamuoyunu yanıltan kişi ve kurumlarla ilgili hukuki mücadelesini sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son olarak İstanbul merkezli yayın yapan bir haber portalının yöneticileri hakkında TCK’nın 216’ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulundu.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına konu ile ilgili verilen dilekçede söz konusu haber portalının “Kuşadası’nda tatlı hayat: Başkan belediye kasasıyla seyahate çıktı” başlıklı haberin asılsız ve yalan olduğu belirtilerek Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu düzenleyen 216’ncı maddeci uyarınca suç teşkil ettiği ifade edildi. “Şüphelilerin, herkesin görebileceği bir internet sitesinden yapmış olduğu haber ile Başkan Ömer Günel’i ve Kuşadalıları aşağıladığı”na dikkat çekilen dilekçede şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması istendi.