Başkan Ömer Günel Davutlar Sanayi Sitesi Esnafı İle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mobil ofis hizmet aracı ile Davutlar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Ömer Günel, İkiçeşmelik Mahallesi’nin ardından Davutlar’a da taziye evi yapacaklarını söyledi.

Kuşadası’nda vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in son durağı Davutlar Sanayi Sitesi oldu. Sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, esnafın isteklerini ve dileklerini dinleyerek gerekli birimlere iletti. Başkan Ömer Günel’e ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Remzi Çengel, Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erekli ,İyi Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı, Belediye Meclis Üyeleri Özgün Limoncu, Hasan Çelik ve birim müdürleri eşlik etti.

Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erekli, Sanayi Sitesini ziyaret eden Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek “Başkan Ömer Günel sayesinde burayı böyle kalabalık görmek bile bizi çok mutlu etti. Başkanımızın verdiği sözleri tutacağını biliyoruz ve kendisine çok güveniyoruz” dedi.

Başkan Ömer Günel ise her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelmeye çalıştığını belirterek “Ne yazık ki pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sizlerle arzu ettiğimiz ölçüde bir araya gelemedik. Ancak pandemi sürecini kentimizin alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için fırsata çevirerek pandemi yokmuşçasına çalışmalarımızı sürdürdük. Seçim döneminde özellikle vurguladığımız iki bölge vardı. Bunlardan birincisi İkiçeşmelik, ikincisi ise Davutlar Mahallesi idi. Göreve geldiğimiz günden bu yana uzun yıllardır hizmetten mahrum kalan bu mahallelerimizin hak ettiği yere gelebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkiçeşmelik Mahallesi’nin alt ve üst yapı sorunlarını çözdük. Söz verdiğimiz Taziye Evi ve Anne Bebek Merkezi’nin de açılışını yaparak hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Davutlar Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl başladığımız yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Öte yandan Davutlar’a da taziye evi sözümüz vardı. Onun projesini de tamamladık. Şu anda hamamın bulunduğu alana taziye evini yapacağız. Böylece Davutlar’a verdiğimiz tüm sözleri tutmuş olacağız” dedi.

Davutlar Sanayi Sitesi esnafının site girişine tak yapılması yönünde bir talebi bulunduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, Sanayi Sitesi’nin girişine yerleştirilecek olan tak ile ilgili olarak hazırladıkları projenin görselini esnafla paylaştı. Başkan Ömer Günel, esnaf tarafından beğeni ile karşılanan takın yapımının en kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.