Başkan Ömer Günel, bir kez daha Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyesi oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs ayı olağan toplantısında bir kez daha encümen üyeliğine seçildi. Pandemi ile mücadele, turizm hareketleri ve sağlık hizmetleri gibi konuların ele alındığı toplantıda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise yeniden Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkez’inde yapıldı. Toplantıda birlik başkanı, başkan vekilleri, yedek katip üyeler, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Yapılan oylamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yeniden encümen üyesi olarak seçildi. Başkan Ömer Günel’le birlikte Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan encümen üyeleri olarak seçildi. 9 yeni üyenin birliğe katıldığı toplantıda 2020 mali yılı Kesin Hesap ve Ekli Cetvelleri ile 2020 Faaliyet Raporu da görüşülerek onaylandı.

Başkanlara pandemi teşekkürü

Toplantının açılışında birlik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Batur, yaşanan pandemi sürecine dikkat çekerek, “Gerçekten hiç aklımıza gelmeyen, bütçemizde tasarlamadığımız hizmetleri yürütüyoruz. Tüm belediye başkanları, birlikte görev yaptıkları meclis üyesi arkadaşlarıyla bu süreci en iyi şekilde yürütmeye çalışıyor. Ben de tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

“Kaliteli hizmet için çalışacağız"

Toplantının ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, üye belediyeler arasında iş birliği ve dayanışma sağlayarak halka daha kaliteli hizmet sunulmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet yürüten Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin encümen üyeliğine bir kez daha seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Başkan Ömer Günel “İş birliği ve dayanışmanın önemini bir kez daha anladığımız pandemi sürecinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak yürütecek olduğumuz ortak projeler ve deneyim paylaşımları yoluyla vatandaşlarımıza çok daha iyi hizmet sunmak için çalışacağız” dedi.