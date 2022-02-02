Başkan Ömer Günel; "Alnımızın akıyla hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıya sert tepki göstererek “Bizim yönetimimize kimse topla, tüfekle, silahla, tehditle herhangi bir iş yaptıramaz. Alnımızın akıyla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehri ile kardeş şehir olunmasına karar verildi. Kuşadası’nın 40 kilometrelik sahil şeridinde özellikle yaz sezonunda artan kirliliğin önüne geçebilmek ve ziyaretçilere çok daha hijyenik bir tatil olanağı sunabilmek amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2 adet kumsal temizleme aracı satın alınması talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda, Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden olan Arya A.Ş’nin sermayesi, yapmakta olduğu ve yapmayı planladığı yatırımlarda kullanılmak üzere 3 milyon Türk Lirası artırıldı.

Toplantının sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, ortada açık bir biçimde cana kast olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Ne yazık ki saldırıyı gerçekleştiren meczubun kendini haklı çıkarmak için yaptığı paylaşımları destekleyen bazı kişiler olduğunu görüyoruz. 3 yıllık Kuşadası Belediyesi yönetimimiz sırasında pek çok kez denetim geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bütün bu denetimler neticesinde hakkımızda açılmış bir tek soruşturma dahi bulunmuyor. Ben bu saldırı ile ilgili olarak dedikodu üreten kişilere yalnızca empati yapmalarını tavsiye ediyorum. Ne zaman bir haksızlığa ve iftiraya uğrarsanız lütfen empati yapın. Pandemi demedik, deprem demedik, canımızı dişimize taktık, Kuşadası’nda 25 yıldır yapılmayanı yaptık. Bütün bunları görmezden gelerek bir meczubun iddialarını ağzına dolayıp dedikodu yapmak her şeyden önce ayıptır, günahtır. Bizim yönetimimize kimse topla, tüfekle, silahla, tehditle, şantajla iş yaptıramaz. Bu görevi ahlakım ile bitirir 2 buçuk yılın sonunda da çeker giderim. Kimseye de eyvallahım olmaz. Allah’a bir tek can borcumuz var. Kimse bize böyle bir tehditle gelmesin. Bu meczup daha önce de belediye başkanlığı yapan bir şahsa benzer bir saldırıda bulundu. Bu saldırı üzerinden dedikodu üreten kişiler de şunu söylemek istiyorum ki, aynı şey sizlerin de başına gelebilir.”