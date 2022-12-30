Başkan Ömer Günel: ‘Acınızı paylaşıyorum’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli’de bir restoranda gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Ömer Günel mesajında, “Yeni yıl öncesi aldığımız haber bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada, “Nazilli ilçemizde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1’i ağır 5 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Acınızı en derin üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.