Başkan Oktay, orman şehitlerinin aileleri ile buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarda şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir’in Köyceğiz’de ailelerini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçesindeki orman yangınlarında geçen yıl şehit olan Görkem Hasdemir ile Şahin Akdemir’in Köyceğiz’de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Başkan Oktay, Belediye Meclis Üyesi Hasan Yaylalı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift ile birlikte Sazak Mahallesi’nde orman şehidi Şahin Akdemir’in anne ve babasına ziyarette bulundu. Şahin Akdemir’in babası Durali Akdemir ve Annesi Saniye Akdemir ile bir süre sohbet eden Oktay şehit için dua okudu.

Oktay ve beraberindekiler daha sonra Görkem Hasdemir’in babası Savaş Hasdemir’in Gelişim Mahallesi’ndeki evine gitti. Şehidin babası Savaş Hasdemir ve ailesiyle bir süre sohbet eden Oktay ve beraberindekiler, şehit Hasdemir’in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir’i de evinde ziyaret ederek sünnet olan oğluna hayırlı olsun dileklerini iletti. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak ve şehitlerin adını yaşatmak için her zaman göreve hazır olduklarını belirten Başkan Oktay, Marmaris’i daha yeşil bir kent haline getirirken şehitlerimizin geride bıraktığı tüm emanetlerinde her zaman yanında olduklarını kaydetti. Şehitlerin aileleri ziyaretlerinden dolayı Oktay’a teşekkür ederken ziyarete eşlik eden Doquhome Mağazası İşletmecisi Okan Belger de mağazanın açılış gününde şehitler adına fidan dikeceklerini belirtti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette, şehitler adına hazırlanan fidan sertifikaları ailelere teslim edildi.