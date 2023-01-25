Başkan Künkçü’den Nazilli esnafına destek

Aydın Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli’de esnaf odası başkanları ve genel sekterleriyle buluştu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın da hazır bulunduğu toplantıda başkan Künkçü, Nazilli esnafına önce teşekkür etti, ardından da destek müjdeleri verdi.

Aydın Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli Hangar Restoran’da ilçede bulunan esnaf odası başkanları ve genel sekreterleri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya başkan Künkçü’nün yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, birlik yönetim kurulu üyeleri, oda başkanları ve genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Künkçü, ‘Nazilli’ye çok büyük teşekkür borçluyum’ dedi. Başkan Künkçü konuşmasının devamında, “Birlik başkanı olmamda en büyük pay sahibi olan ilçelerden bir tanesi Nazilli’dir. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizlere layık olmak için çalışıyorum. Ekibimle beraber elimizden ne geliyorsa sizler için çalışıyoruz. Bizlere verdiğiniz görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 8 aylık görev zamanımda elimizden geldiğince esnafımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. İlk olarak hizmet kalitemizi en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Şu an yüzde 90’a varan verimlilikle çalışıyoruz. Sizlerin sorunlarına çözüm olması için hukuk müşavirimizi atadık. Yakın zamanda borç yapılandırması yapılacak ve esnafımızı çok rahatlatacak” açıklamasında bulundu.

Perakende kanunun çıkmasını beklediklerini dile getiren Başkan Künkçü, “Bu yasayla zincir marketlere kısıtlama getirilecek. Bu kanun çıktıktan sonra esnaftan daha çok alışveriş yapılması sağlanacak. Mesela istedikleri her şeyi satamayacaklar. Yasa bizim faydamıza çıkarsa çok mutlu olacağız.”

Nazilli’yle ilgili seçim döneminde bir sözü olduğunu ifade eden Muhammet Ali Künkçü, “Nazilli için projelerimiz var. Ben bunları tek başıma yapamam. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın yardımlarıyla olacak. Ben buna gönülden inanıyorum. Yakın zamanda sizlere güzel sürprizlerimiz olacak” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da yaptığı kısa konuşmada her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, Künkçü ile Nazilli esnafı için çok güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.