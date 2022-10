Başkan Künkçü, sessizliğini bozdu

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü bazı haber organlarında çıkan ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın kızı Avukat Melek Gökçen Alıcık’ı AYESOB’ta işe aldığı yönündeki haberler hakkında açıklamada bulundu.

Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü son günlerde bazı basın organlarının kendisi hakkında olumsuz eleştiriler ve haberler yapması hakkında suskunluğunu bozdu. Her kurumun bir avukata ihtiyacı olduğunu belirten Künkcü "Bazı arkadaşlarımız maalesef kasıtlı olarak birileri tarafından üzerimize gönderiliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu zamana kadar yapılmayan, esnaflarımızın kalkınması adına gerçekleştirdiğimiz girişimlerden rahatsız olmuş olmalı ki bu haberleri kurumumuzu yıpratma amaçlı olarak servis etmekteler. Bunun her zaman bilincindeyiz. Meyve veren ağaç taşlanırmış. Ben bu güne kadar yazılanlar hakkında herhangi bir açıklama yaparak kamuoyunu meşgul etmek niyetinde değildim. Ancak gelinen noktada bir açıklama yapma mecburiyeti doğmuştur. Bilinmelidir ki her kurumun bir avukata ihtiyacı vardır ve herkes kendi ekibi ile çalışmak ister. Göreve geldikten sonra kendi ekibimizi kurmak için girişimlerimiz oldu. Bizlerde kurumumuzun haklarını savunması adına Avukat Melek Gökçen Alıcık ile anlaşma sağladık. Tamamen babasının önceki dönem Nazilli Belediye Başkanı ve mevcut MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık olması sebebiyle yıpratılmaya çalışılması ise beni üzdü.

“Akrabalık bağım yoktur”

Genç avukat kardeşimizin üzerinden öncelikle bizlere ve kendisine karalayıcı bir takım haberler maalesef kamuoyunu dünden bu yana meşgul etti. Bilinmelidir ki Melek Gökçen Alıcık ile 1’inci, 2’nci veya 3’üncü dereceden bir akrabalık bağım yoktur. Hatta benim haricimde AYESOB yönetim kurulumuzdan hiç kimsenin akrabası buradan maaş almamaktadır ve almayacaktır. Bunun sözünü seçimlerin öncesinde de vermiştik. Yasal olarak ve etik açıdan herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir. Biz esnafımızın sesi olmaya onlara katkı sağlayacak girişimlerde ve projelerde boy göstermeye devam edeceğiz" dedi.