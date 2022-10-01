Başkan Kırlıoğlu, “Borsa üyelerimiz gereken cevabı sandıkta verecek”

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, algı amaçlı ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Kurumun şeffaf bir yapıda olduğunu vurgulayan Kırlıoğlu; “Hesabını veremeyeceğimiz 1 kuruş yok. Kulaktan dolma söylemlerle karalama kampanyalarına gereken cevabı üyelerimiz sanıkta verecek” dedi.

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Ticaret Borsası’nın 56 yıllık yeni bina hayalini gerçekleştirdiklerini, canlı hayvan pazarı başta olmak üzere borsa otelini modernize ettiklerini belirterek "Yerel ve Doğal Ürünler Ticaret Merkezi için bürokratik birçok engeli aşarak ilk etap alan 170 dönümlük alanın tahsisine kavuşan bir yandan kooperatif için talep toplarken bir yandan da 350 dönümlük 2. etap çalışmalarını yürütüyoruz. Borsa üyeleri için kurulan kooperatifin 4 günde 110’u aşkın ön talep aldı. Biz hizmet üretmek için uğraşırken Borsamızın büyümesine karşı olan bazıları ise algı peşinde koşuyor. Neymiş bu proje olmazmış, kooperatif sadece kağıt üzerinde varmış. Bu algı tutmayınca şimdide maddi durumu iyi olan ve yakınımız olan Borsa üyeleri bu kooperatiften yer alacakmış. Karar verin kardeşim dün bu projeyi yapamaz diyordunuz şimdi ise sözde yandaşlarımıza büyük yerler verecekmişsiniz diyorsunuz. Biz 250 dönümlük kapalı alanı olan bu ticaret merkezini kuracağız. Sizlerde bunu göreceksiniz” dedi.

Göreve geldiklerinde 7 milyon 500 bin lira kasada nakit para olduğu iddiasının gerçek olmadığını evraklarla açıklayan Kırlıoğlu, 4 milyon 300 bin TL’lik nakit paranın tasarruf edilerek artırıldığını ve projelerin bir bir gerçekleştirildiğini vurguladı. Nazilli’ye kazandırdıkları Borsa Hizmet Binası ve arsasının şuanda yaklaşık 40 milyon TL olduğunu ifade eden Kırlıoğlu, "Atılan iftiralar inandırıcılıktan uzak ve borsa üyeleri bunu çok iyi biliyor. Nazilli Ticaret Borsası üyeleri neyin ne ol olduğunu çok iyi biliyor. Bize olan güveni ve desteği görüyoruz. Bu tür asılsız ithamlara en güzel cevabı üyelerimiz sandıkta verecek” diye konuştu.