Başkan Kılınç’ın babası Muzaffer Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Köşk Belediyesi eski başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın babası Muzaffer Kılınç son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden Köşk Belediyesi eski başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın babası 81 yaşındaki Muzaffer Kılınç Köşk’te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmir’de tedavi gördüğü hastaneden alınarak Köşk’e getirilen Muzaffer Kılınç, Köşk Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazını ardından Baklaköy mezarlığında toprağa verildi.

Muzaffer Kılınç’ın cenazesine; AK Parti 26. dönem Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, İl ve İlçe yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.