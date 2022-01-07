banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Fed fırtınası yaklaşıyor!
Fed fırtınası yaklaşıyor!
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi

Başkan Kaya’dan Kentsel Dönüşüm hamlesi

İncirliova Belediyesi öncülüğünde, ilçenin en eski mahallerinden olan biri İstiklal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Projenin hayata geçeceği 60 dönüm alan üzerinde 826 daire ile ticari alanlar inşa edilecek. 350 milyon liralık projeden vatandaşlar, kentsel dönüşüm alanında kalan daire ve ticari alanları kadar hak talep edebilecek. Proje’nin tanıtım toplantısında konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “Proje gerçekleştiğinde İstiklal, yeni ve güzel bir mahalle olacak. İlçemizin gelişmesine de katkı sunacak. Allah’ın izni ile başaracağız” dedi.

AYDIN 07.01.2022, 16:35
Başkan Kaya’dan Kentsel Dönüşüm hamlesi

İncirliova Belediyesi öncülüğünde, ilçenin en eski mahallerinden olan biri İstiklal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Projenin hayata geçeceği 60 dönüm alan üzerinde 826 daire ile ticari alanlar inşa edilecek. 350 milyon liralık projeden vatandaşlar, kentsel dönüşüm alanında kalan daire ve ticari alanları kadar hak talep edebilecek. Proje’nin tanıtım toplantısında konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “Proje gerçekleştiğinde İstiklal, yeni ve güzel bir mahalle olacak. İlçemizin gelişmesine de katkı sunacak. Allah’ın izni ile başaracağız” dedi.

İncirliova’nın merkezinde yer alan ve en eski mahallelerinden biri olan İstiklal Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi için pilot mahalle olarak belirlendi. Yaklaşık 350 milyon liralık proje, İncirliova Belediyesi öncülüğünde, ilçe müteahhitleri ve taşınmaz sahibi vatandaşlarla iş birliğinde 196 taşınmazın bulunduğu 60 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında otoparklı 51 blok dikilecek. 132 metrekare genişliğinde toplam 826 tane 3+1 dairenin yer alacağı blokların yüksekliği ise 8 kattan oluşacak. Dairelerin yanı sıra ticari alanlar da inşa edilecek. Kentsel dönüşüm için şimdiye kadar 18. madde uygulaması, plan tadilatı yapıldı, kurum görüşleri alındı ve mimari proje çalışması tamamlandı. Mevcut yapıların ekspertiz değerinin belirlenmesi ve meclis kararının alınmasının ardından, kentsel dönüşüm alanındaki binalar 6 ayda yıkılacak. 1 yılda da yeni dairelerin yapımı tamamlanacak. Projeden vatandaşlar, kentsel dönüşüm alanında kalan daire ve ticari alanları kadar hak talep edebilecek. İstenildiği gibi hayata geçmesi durumunda proje, farklı mahallelerde de uygulanacak.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatı ile İstiklal Mahallesi’nde 2 yıldır müdürlük personelleri ile birlikte kentsel dönüşüm projesi üzerine çalışan İmar ve Şehircilik Müdürü Onur Orcan, proje ile ilgili sunum yaptı. Kültür Merkezi’nde yapılan proje tanıtım toplantısına Başkan Kaya’nın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman, MHP İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, meclis üyeleri ve müteahhitler katıldı.

"Tarihi değerlerimizi koruyacağız"

Kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı alanın yüzde sekseninin imar parseli olmadığını, bu sebeple vatandaşların yeni bina yaparken büyük güçlüklerle karşılaştığını belirten İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü Orcan, "İstiklal Mahallesi, eski bir yerleşim alanı. Alanın yüzde 80’inin imar parseli yok. Binaları yıkılmaya yüz tutmuş, sokakları dar ve çarpık, otopark sorunu var. Bunlardan dolayı mahalledeki 60 dönüm alan üzerinde kentsel dönüşüm yapmaya karar verdik. 196 taşınmazın yer aldığı alana nefes aldıracağız. Üzerinde 826 daire, ticari alanlar, 14 buçuk metre yollar yapacağız. Güneş enerjili çatılar, sokak lambaları, yol çizgileri olacak. Tarihi değerlerimizi koruyacağız. İnşa edilecek daire ve ticari alanlardan vatandaşlar, mevcutta sahibi olduğu kadar alacak” diye konuştu.

Projenin hayata geçmesi için kentsel dönüşüm alanındaki tüm mülk sahiplerini ikna edeceklerini vurgulayan Orcan, “Kentsel dönüşüm projemizden mülk sahipleri haberdar. Hatta içlerinden bazıları ‘Projeyi başlatmakta neden geç kaldınız?’ diyerek bizi eleştiriyor. Projenin hayata geçmesi için zaten yüzde 70’inin talebi var. İkna etmeden hiçbir vatandaşımızın taşınmazına dokunmayacağız. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, binaların yıkımı 6 ay sürecek, 1 yılda da kentsel dönüşüm tamamlanacak. Dairesi yapılıncaya kadar mülk sahibi, devletten kira yardımı alacak” ifadelerini kullandı.

"İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak"

Projenin yaratacağı tüm katma değerlerin İncirliova’da kalmasını sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Kaya; “Memleketimiz cennet, değersiz bir karış toprağı bile yok. Bu sebeple hem verimli topraklarımızı korumak hem de İncirliovamızın gelişmesi ve modern yapılaşma için yeni arazileri imara açacağımıza, yapılaşması kötü durumda olan İstiklal Mahalle’mizde kentsel dönüşüm uygulayacağız. Bu proje, yaklaşık 350 milyon liralık bir yatırımdır. İlçemiz müteahhitleriyle, esnaflarıyla ve vatandaşlarıyla çalışarak, bu paranın ve projenin yaratacağı tüm katma değerlerin ilçemizde kalmasını sağlayacağız. Proje gerçekleştiğinde İstiklal, yeni ve güzel bir mahalle olacak. İlçemizin gelişmesine de katkı sunacak. Allah’ın izni ile başaracağız” dedi.

Başkan Kaya, proje ile ilgili bir sonraki toplantıyı mülk sahipleri ile yapacaklarını belirti.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8