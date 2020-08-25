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Başkan Kaya Sandıklı parkındaki çalışmaları inceledi
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, SANDIKLI MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜREN PARK ALANINDA FİDAN DİKEREK CAN SUYU VERDİ.
AYDIN 25.08.2020, 10:14
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Sandıklı Mahallesi’nde yapımı süren park alanında incelemelerde bulunarak fidan dikti.
Göreve geldiği günden bu güne İncirliova için çalımalarını sürdüren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ilçeye sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Başkan Kaya, Sandıklı Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Kendi elleri ile fidanları toprakla buluşturarak can suyu veren Kaya, “Parkımızda vatandaşlarımız, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecek, çocuklarımız oyun alanında güvenle oyunlarını oynayacaklar. İncirin anavatanı, deve güreşlerinin başkenti İncirliovamız için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz” dedi.
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