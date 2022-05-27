Başkan Kaya, minik Alparslan için müjdeyi verdi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden ölümcül kas hastalığı ile savaşan 3 yaşındaki Alparslan Sarıboğa’nın tedavisi için gerekli paranın toplandığını müjdeledi.

İncirliova’da yaşayan Ömer Sarıboğa (34) ve Habibe Sarıboğa’nın (33) 3 çocuğundan biri olan Alparslan’a 2 yıl önce, henüz 3 aylıkken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi Alparslan’ın yurtdışında yapılan tedaviyi alması için bir yardım kampanyası düzenledi. Aydın Valiliği onayı ile başlatılan yardım kampanyasında ise sona gelindi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, minik Alparslan’ın tedavisi için gerekli paranın toplandığını müjdeledi.

Başkan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli vatandaşlarımız, size müjdeli bir haberimiz var, SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığı ile mücadele eden Alparslan yavrumuzun tedavisi için gerekli para toplandı. Az çok demeden Alparslan’a hayat olan, ilacına kavuşması için destek olan tüm hayırseverlerden Rabbim razı olsun. Yüce Allah tüm hastalara tez zamanda şifa versin, yüzlerini güldürsün. Bu müjdeli haberi duyurmamızı nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun” ifadelerine yer verdi.