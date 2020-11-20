Başkan Kaya, deve sütü ürünlerini tanıttı

Deveciliğin başkenti İncirliova’da, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve ADÜ işbirliğiyle üretilen deve sütünden üretilen süt ürünleri görücüye çıktı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde deve sütünden üretilen ürünler görücüye çıktı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın girişimleriyle başlatılan projede sona gelinirken, deve sütünden üretilen peynir, yoğurt ve ayran gibi süt ürünleri de gerçekleştirilen lansman toplantısı ile tanıtıldı. Projenin, deveciliğin başkenti İncirliova’nın marka değerini artıracağını ifade eden Başkan Kaya, üretilen ürünler şu an için 7 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

Deve sütüyle çıktıkları yolda İncirliova ve Aydın’ı, dünyaya tanıttıklarını belirten Başkan Kaya; “İncirliova’da ilk defa deve peynirini, deve sütünü, deve ayranını pastörize sütünü yaparak bu işi buraya kadar getirdik. İnşallah bu işi en güzel bir şekilde İncirliova’nın deve sütünü dünyaya duyuracağız. Deveci olarak ilk işe girdiğimizde böyle bir projemiz yoktu. Ben doğduğumdan beri deveciyim yani ailem deveci ve 45 yıldır bu işin içindeyiz ama yavru beslemek için uğraşmıştık. Sonradan baktık ki bu işe çok gönül vermişiz. Çocuklarıma ayırmadığım vaktimi, develere ayırdım, öyle günlerim de oldu. Tabi sonunda güzel bir şey başardık ve inşallah bu çalışmalarımızla Aydın’ın adını deve sütüyle, deve peyniriyle Dünyaya duyuracağız. Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Kanarya Adaları, Cezayir ve Hırvatistan olmak üzere 7 ülke proje ortaklıklarımız var. İncirliova’yı en güzel şekilde tanıtarak sütümüzle, peynirimizle başarıya ulaşacağız” dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın çiftliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Başkan Kaya konuşmaların ardından, deve sütünden ürettikleri süt ürünlerini tanıttı.