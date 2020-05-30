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Başkan Kaplan’dan sosyal belediyecilikte yeni bir adım

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI NEDİM KAPLAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE VERDİĞİ HİZMETLERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. KAPLAN'IN 'HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL' SLOGANIYLA KURDUĞU 'SEVGİ ÇATISI' MERKEZİNDE VATANDAŞLARIN KULLANIMINA İHTİYAÇ DUYMADIĞI GİYSİ, EV EŞYASI, OYUNCAK GİBİ ÜRÜNLERİ BU MERKEZDE TOPLAYIP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK.

Başkan Kaplan’dan sosyal belediyecilikte yeni bir adım

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI NEDİM KAPLAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE VERDİĞİ HİZMETLERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. KAPLAN'IN 'HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL' SLOGANIYLA KURDUĞU 'SEVGİ ÇATISI' MERKEZİNDE VATANDAŞLARIN KULLANIMINA İHTİYAÇ DUYMADIĞI GİYSİ, EV EŞYASI, OYUNCAK GİBİ ÜRÜNLERİ BU MERKEZDE TOPLAYIP İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:10
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Başkan Kaplan’dan sosyal belediyecilikte yeni bir adım

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sosyal belediyecilik üzerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Kaplan’ın ’Hayat paylaştıkça güzel’ sloganıyla kurduğu ’Sevgi Çatısı’ merkezinde vatandaşların kullanımına ihtiyaç duymadığı giysi, ev eşyası, oyuncak gibi ürünleri bu merkezde toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Hizmete açılan merkez, gönderilen eşyaları temizleyip kullanıma hazır hale getirdikten sonra talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Vatandaşlar dilerse 0537 329 20 23 - 0256 761 40 24 numaralı telefonları arayarak eşyalarının evlerinden alınmasını talep edebilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bu çatının altında birlik, beraberlik ve paylaşımın verdiği mutluluk var. Vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim için önemli bu nedenle bu hizmete başlayarak bu tebessüme vesile olabildiğimiz için çok mutluyum. Şimdiden paylaşarak çoğalmanın inancında olan ve bu hizmetimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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