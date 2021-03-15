Başkan Kaplan’dan sağlık kahramanlarına moral

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ziyarette bulunduğu Koçarlı Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının anlamlı günlerini kutladı. Çiçek hediye ettiği sağlık çalışanlarıyla birlikte kutlama pastası da kesen Başkan Kaplan, daha sonra hastanede Kovid-19 ikinci doz aşısını da oldu.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Koçarlı Devlet Hastanesi’ne ve 112 Acil İstasyonu’na ziyaret gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkan Nedim Kaplan, Koçarlı İlçe Sağlık Müdürü ve Başhekim Mustafa Şencan ile sağlık çalışanlarının anlamlı günlerini kutladı. Kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Kaplan, devam eden Korona virüs salgını nedeniyle mesai mevhumu gözetmeksizin adeta canlarını siper ederek vatandaşa hizmet veren sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Tek tek çiçek takdim ettiği sağlık çalışanlarının anlamlı günlerini kutlayıp görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kaplan, “Özelikle pandemi döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz’ sözünün ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Sağlık insan hayatının olmazsa olmazıdır. Büyüklerimiz dualarında, Allah’tan önce sağlık hemen arkasından da para dilerler. Doktorlarımızdan, hemşirelerimize, 112 Acil görevlilerimizden teknisyene kadar her sağlık çalışanımız bizim için çok kıymetlidir. İyi ki varsınız diyoruz. Korona virüs salgınıyla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın şehit sayılmasıyla ilgili de bir kamuoyu oluştu. Bu hastalıkla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte can kaybımız olmaz. Sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kaplan, daha sonra Koçarlı Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 ikinci doz aşısını da oldu. Aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, daha sağlıklı ve güzel günler için sırası gelen tüm vatandaşların aşı olmalarının ciddi önem taşıdığını belirten Başkan Kaplan, “Salgınla mücadelede 1 yıldan bu yana büyük bir sabır ve fedakârlık örneği sergileyen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.