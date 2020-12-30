Başkan Kaplan’dan sağlık çalışanlarına anlamlı ziyaret

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve eşi Nazlı Kaplan, Yeni yıl dolayısı ile sağlık çalışanlarına gerçekleştirdiği ziyaretle hediye paketi takdim etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana ülkemizin her noktasında Kovid-19 ile amansız bir mücadele sergileyen sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ziyarette Koçarlı Entegre Devlet Hastahanesi Başhekimi Mustafa Şencan Kaplan’a eşlik etti. Kaplan içerisinde kolonya, kuru incir, Kekik yağı ve Keçiboynuzu pekmezi gibi doğal ürünlerin yer aldığı paketleri sağlık çalışanlarına hediye ederken yeni yıllarını kutladı. Yaklaşık 100 sağlık çalışanının bulunduğu Koçarlı Devlet Hastanesi poliklinik servisinin yanı sıra acil servis ve 112 ekipleri ve Koçarlı Mahallelerinde hizmet veren sağlık çalışanlarını ziyaret eden kaplan gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan başkan Kaplan " Bu illet başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepimizi ciddi bir şekilde etkiledi. Kıymetli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybetti. Benim gözümde ve milletimizin gözünde eminim ki onlar şehittir. Gecelerini gündüzlerine katarak bizim için çalışıyorlar. Her türlü riski göze alıyorlar. Sağlıklarını, ailelerini, çocuklarını, anne ve babalarını riske atarak çalışıyorlar. Aylarca evine gidemeyen sağlık çalışanlarımız var. Ülkemizin ve sağlık camiamızın geçtiği zor dönem içerisinde bir nebze olsun onları hatırlamak, yeni yıllarını kutlamak, onlarla beraber olduğumuzu hissettirme, gönlümüzün ve dualarımızın onlar olduğunu söylemek istedik. Bu vesileyle hastanemizi ziyaret ettik. Hastanede çalışan sadece sağlık çalışanları değil, güvenlikçisinden hizmetli kadrosuna bütün birimleri göz ardı etmemeliyiz. Çünkü orada çalışan herkes aynı riski taşıyor. İyi ki varlar. İnşallah milletçe bu illetten kurtuluruz. Rabbim 2021 yılını korona virüsten arınmış bu illetle mücadelede başarılı olduğumuz bir yıl olmasını nasip etsin. Tüm vatandaşlarımıza daha güzel, huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını temenni ederim” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Sağlık çalışanlarına gerçekleştirdiği ziyarette kendisini takip eden basın mensuplarını da unutmayarak makamında kendilerine de hediye paketlerinden takdim ederken " Pandemi ile mücadelede vatandaşlarımızın doğru ve hızlı habere ulaşımında kendinizi ve sağlığınızı tehlikeye atarak görevinizi yerine getiriyorsunuz. Siz kıymetli basın çalışanlarımızın da yeni yıllarını kutluyorum. Objektiflerin arkasındaki gizli kahramanlarımızsınız. Zorlu geçen bu süreçte sizlere Şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" diye konuştu.