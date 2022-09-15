Başkan Kaplan’dan duayen esnafa vefa

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, meslekte yarım asrı dolduran duayen esnaf ve zanaatkarlar ile öğle yemeğinde bir araya gelerek kendilerini plaket ile onurlandırdı.

Koçarlı Belediye restoranında düzenlenen etkinliğe Başkan Kaplan’ın yanı sıra Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı İlker Aşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman ve Şoförler Odası Başkanı Ali Köse katılırken, Koçarlı’da yılın ahisi terzi Kadir Çeltek ve Koçarlı Şoförler Odası’nın yılın ahisi Mustafa Sezer Aksoy da yer aldı.

35. Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla Koçarlı’da yarım asırlık meslek hayatını geride bırakarak mesleğine devam eden duayen esnaf ve zanaatkarlar ile bir araya gelen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, programa katılan esnaflarla yakından ilgilenirken, sorun ve taleplerini de dinledi.

Başkan Kaplan burada yaptığı konuşmada, duayen esnaf ve zanaatkarların kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onlara minnettar olduklarını ifade ederek, “Yarım asırlık meslek hayatınızı sağlık ve sıhhat içinde geçirerek bugünlere kadar geldiniz. Bundan sonra da sağlıklı bir şekilde mesleğinize devam edeceğinizden hiç şüphem yok. Sizlere minnettarız. Bizlerin çocukluğunda hep yanlarına gittiğimiz o zamanların imkanlarıyla mesleklerini şimdiki gibi azim ile yapan duayenlerimiz ile bugün bir araya gelerek onlara minnet duyduğumuzu ifade etmek istedik. Onlarla birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum” dedi.

Esnaf ve zanaatkarlığa devam eden tecrübeli isimlerin yıllardır başarı ile mesleğini yaptığının altını çizen Başkan Kaplan, “Geçmişten bu yana yapmış oldukları örnek çalışmalarından dolayı kendilerini onurlandırmak amacıyla üzerinde ilçemizi anımsatan ve ilçemizin değerlerinin yer aldığı bir plaketle onurlandırmak istedik. Belki maddi değeri yok, ama manevi değeri olduğunu düşüyorum. Ticari ve toplumsal hayatta iş ve meslek hayatında dürüstlük ve güvenirlik, hak ve hukukuna saygılı, şefkatli, cömert ve gelecek nesillere bu kültürün en doğru şekilde aktarılmasını sağlayan duayen esnaf ve zanaatkârlarımıza davetimize katıldıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleşen programın sonunda Başkan Kaplan ve protokol tarafından, Koçarlı Belediyesi adına emektar esnaflara plaket ve hediye takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.