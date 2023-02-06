Başkan Kaplan’dan depremzedeler için acil yardım çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve bir çok ilde etkili olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım çağrısında bulundu.

Türkiye’nin dört bir tarafından yardım elinin uzandığı Afet bölgelerine bir yardım eli de Koçarlı’dan uzanıyor. Koçarlı Belediyesi gerçekleşen ve uluslararası yardım çağrısında bulunulan 7.4 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Nedim Kaplan depremzedelerin, ısınma, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardım için çağrı yaptı.

“Bir olalım, birlik olalım, afet bölgesi için tek yürek olalım” diyerek yardım çağrısında bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Birçok ilimizde etkili olan 7.4 büyüklüğünde ki deprem tüm Türkiye’yi derinden üzdü. En acı şekilde yaşandı. Şimdi yaraları sarma, destek olma zamanı. Şuan birlik olma zamanı Koçarlı Belediyesi olarak evleri yıkılan ya da hasar gördüğü için sokakta yaşamak zorunda kalan depremzedelere gönderilmek üzere ekiplerimiz gerek Koçarlı Cumhuriyet meydanında kurduğumuz çadırda, gerekse yardım yapmak isteyen ancak çadıra ulaştıramayacak olan vatandaşlarımızın evlerinden yardım toplamaya başladılar. Depremzedelerin, ısınma, barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü yardıma ihtiyaç olduğu öğrenildi. Tüm vatandaşlarımızı birlik olmaya davet ediyoruz. Bir olalım, birlik olalım, afet bölgemiz için Tek yürek olalım. Deprem bölgesine gönderilmek üzere Acil Yardım Malzemeleri Battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, Bebek maması, Bebek bezi, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı gibi öncelikli yardımlar olmak üzere her türlü yardımı Koçarlı Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım çadırına getirebilirsiniz. Tüm Koçarlılı hemşehrilerimi yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.