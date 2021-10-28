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Başkan Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AYDIN 28.10.2021, 15:25
Başkan Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Başkan Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde daha aydınlık yarınlara ulaştırma azminde olduklarını kaydetti. Koçarlı’da da büyük bir değişim ve yeniliği 2023’te de tüm yönleriyle hayata geçirme kararlılığında olduklarını vurgulayan Başkan Kaplan, “Aziz Türk Milleti’ne çetin mücadeleler sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen Cumhuriyet, Anadolu’nun ebediyete kadar Türk Yurdu olarak kalacağına dair bin yılın meydan okumasıdır” dedi.

“Geleceğimize sahip çıkmak için çalışıyoruz”

Başkan Kaplan, “Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, yarınlara büyük bir inanç ve azimle yürüyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce atalarımız nasıl ki tek vücut olarak vatanımızı düşman işgalinden arındırdıysa, bugün de şanlı mazimizden aldığımız güçle bağımsızlığımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak için çalışıyoruz. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda canla başla çalışarak milletimizin refahı, memleketimizin tüm yönleriyle imarı için hizmet üretmeye devam edeceğiz. 1923 ile 2023 arasına uzanan köprüde yeni destanlar yazan milletimiz, gelecekte de her anlamda tam bağımsız bir ülke idealiyle kazanımlarını daha artıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk ve silah arkadaşlarını, mukaddes vatan toprakları için kanlarını dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyet Bayramı’nızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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