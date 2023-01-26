Başkan Kaplan’dan çocuklara karne hediyesi

Koçarlı Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrencileri karne hediyesi olarak tiyatro ile buluşturuyor.

Karnelerini alan çocuklara Koçarlı Belediyesi’nden keyifli bir yarıyıl tatili hediyesi geliyor. Yarıyıl tatiline giren çocuklar, ücretsiz olan müzikli ve danslı çocuk oyunu “Kahramanlar Kumpanyası” ile keyifli vakit geçirip yarıyıl tatilinin tadını çıkartacaklar.

Nazif Uslu’nun yazdığı, Tuncer Candan’ın yönettiği “Kahramanlar Kumpanyası” tiyatro oyunu 31 Ocak tarihinde Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda 2 ayrı gösterimde çocuklar ile buluşacak. Gerçekleşecek tiyatro ile 2022 - 2023 Eğitim-öğretim yılının ilk yarısını geride bırakan öğrenciler eğlenceyle yorgunluklarını atacak, yeni döneme de keyifle başlamak için motive olacaklar.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan gerçekleşecek olan tiyatro gösterimi ile ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmesine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek , “Tiyatro etkinliği ile hem çocuklarımıza tiyatro bilinci aşılamak, hem de tatil süresince güzel vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Müzikli ve danslı çocuk oyunu olan “Kahramanlar Kumpanyası” Tiyatrosu ile çocuklarımız keyifli bir yarıyıl tatili geçirecekler” dedi.

31 Ocak 2023 Salı günü Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda saat 13:00 ile 16:00 saatlerinde olacak olan iki ayrı gösterimin ücretsiz olarak sahneleneceğini belirten Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Yorucu bir eğitim ve öğretim döneminin ardından öğrencilerimiz yarıyıl tatiline çıktılar. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tatillerinde bol bol dinlensinler, eğlensinler, güzel vakit geçirsinler. Yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerimizi sahnelenecek olan çocuk oyununa bekliyoruz” diye konuştu.