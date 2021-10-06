Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde Gaziantep’te açılan EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’na katıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gaziantep’te EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Belediyesi iş birliğinde, ASELSAN, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi, TÜRKSAT, paydaş belediye ve STK’ların destekleriyle hazırlanan fuarda, Koçarlı Belediyesi de ‘Akıllı Koçarlı Projesi’ kapsamında stant açtı. Koçarlı Belediyesi’nin açtığı standa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ziyarette bulundu. Şahin ile Hisarcıklıoğlu, Başkan Kaplan’a Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’daki çalışmaları için başarılar dilerken, yöresel ürünler sepeti ve poşu hediyesi nedeniyle de teşekkürlerini belirtti.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”

6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde hazırlanan fuarın ilk gününde inovatif projelere dönük çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Yerel hizmetlerin halka ulaştırılmasında teknolojinin nimetlerinden en doğru ve en iyi biçimde faydalanan belediyeler, artık akıllı belediye olarak nitelendiriliyor. Biz de bu anlamda bir farkındalık oluşturmak ve belediyecilik hizmetlerimize yepyeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında çevreci belediyeciliğe dönük, göreve başladığımızdan bu yana teknolojik yenilikleri yakinen takip ediyoruz. Bunun için geliştirdiğimiz ‘Biogaz Üretim Tesisi’ projemiz ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bu projemizle ilgili olarak da fuarda bize ışık tutacak yenilikleri yerinde görme fırsatı bulduk” dedi.

“Daha etkin hizmet üretmemizi sağlayacak”

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş yenilikler ve gelişmelerin sergilendiğini belirten Başkan Kaplan, “Akıllı uygulamaları hayata geçirmemize vesile olacak olan fuara katılmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Artık yerel yönetimde pandemiyle beraber akıllı uygulamalar, teknolojinin kullanımı ve çevreci önlemler daha da önem kazandı. Bu tip organizasyonların belediyeler için bu anlamda da önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Ekibimizle birlikte katıldığımız fuarda çevre, şehircilik ve teknolojiye dair en son gelişmelerin takip edilebilmesi daha etkin hizmet üretmemizi de sağlayacak. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e fuarda bizleri de burada görmek istedikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.