Başkan Kaplan zeytin hasadına katıldı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bölgenin ve Koçarlı ilçesinin tarım ürünlerinin başında gelen ve önemli gelir kaynaklarından biri olan Zeytin’in işçiler tarafından yapılan hasadına katıldı.

Başkan Kaplan Koçarlı Cincin Mahallesi’ni ziyaret ederek burada bulunan zeytin bahçelerinde hasat yapan işçiler ile bir araya geldi. Çırpma makinesi ile yapılan hasadı ve seçme işlemini işçiler ile birlikte gerçekleştiren Başkan Nedim Kaplan zeytin üreticilerine hasadın bol ve bereketli geçmesi dileklerinde bulundu.

Zeytinin Allah’ın ve toprağın bahşettiği en büyük zenginliklerden bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, “Biz hiçbir şey olmasa zeytin ekmek yeriz milletçe karnımızı doyururuz. Zeytin böyle de ulvi, güzel ve kıymetli bir üründür. Zeytin sofralık olarak kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olurken, zeytinyağı olarak ta yemeklerimize lezzet katan bir üründür. Zeytin ve zeytinyağı, iyi bir besin olmak ile birlikte aynı zamanda iyi bir şifa kaynağıdır. Bu bağlamda bizde bugün mahallelerimizde zeytin hasadı yapan çiftçilerimizi ve işçilerimizi ziyaret ediyoruz ve hasada eşlik ediyoruz” dedi.

Zeytinin sofralara zorluklarla geldiğinin altını çizen Kaplan, “Zeytinin ne zahmetle ve zorluklarla çuvala girip sofralara yemeklik olarak ve yağ olarak nasıl geldiğini bir kez daha görmek adına buradayız. Yediğimiz zeytinler ve kullandığımız zeytinyağları çok kolay bir şekilde evlerimize ulaşmıyor. Zor şartlarda, ciddi el emekleri, çalışmalar ile işleniyor ve ardından sofralarımıza ulaşıyor. Zeytin çok çalışma ve gayret isteyen bir ürün. Tüm çiftçilerimizin işleri zor o yüzden hasadı bereketli olsun. Hasadı bol, kazançları da bereketli olsun” diye konuştu.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında işçiler ile birlikte zeytin toplayan Kaplan, tarladakilere helva ekmek ikram etti.