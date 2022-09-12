Başkan Kaplan, yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Başkan kaplan yayınladığı mesajda, milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğuna dikkat çekerek, bu anlamda çocukların en güzel şekilde yetiştirilmesinin herkesin ortak hedefi olduğunu ifade etti.

Tüm öğrenci, öğretmen ve velilere, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla idareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm imkânların eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için en iyi biçimde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim yılına erişmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, millet ve ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu aileden sonra öğreten tek yer okuldur. Eğitimin hayatımız boyunca ne kadar önemli bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2022 -2023 Eğitim ve Öğretim yılını kutluyorum. Okullarımızın idarecileri ile öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor ve eğitim öğretim yılının sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesini temenni ediyorum” dedi.