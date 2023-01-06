Başkan Kaplan, yatırım turunda müjdeli haberi verdi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte Gençlik Spor Bakanlığı ve Koçarlı Belediye işbirliğiyle yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Yapımına kısa süre önce başlayan, Nisan ayında yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilecek olan ve yaklaşık 140 Milyon TL’lik yatırımlarıyla KYK Yurdu, Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu inşaatlarını inceleme sırasında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 480 öğrenci kapasiteli KYK Yurdunun 804 öğrenci kapasitesine çıkartıldığının müjdesini verdi.

Bakan Kaplan, “KYK Yurdumuz kapasite artırımına gitti. 804 öğrenci kapasitesine çıkartıldı. Koçarlı’daki öğrencilerimizin yüzde 70’ini barınacak bir ortamı sağlamış olacağız. Koçarlı esnafına da ciddi bir katkı sağlayacak.” dedi.

İlçeye yapılan yatırımları kısa sürede saymakla bitiremeyeceklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “20 milyonluk yatırım ile Kapalı spor salonumuz nisan ayında inşallah açılışını yapacağız. Gençlik merkezimizde yaklaşık 10 Milyonluk bir yatırım onun da nisan ayında açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

90 milyonluk devasa bir KYK Yurdu inşaatının devam ettiğini ve yerinde incelediklerini söyleyen Başkan Kaplan, “Müjdeli bir de haber vermek istiyorum. KYK Yurdumuz kapasite artırımına gitti. 804 öğrenci kapasitesine çıkartıldı. Koçarlı’daki öğrencilerimizin yüzde 70’ini barınacak bir ortamı sağlamış olacağız. Koçarlı esnafına da ciddi bir katkı sağlayacak. Bu projelerde Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin, kamunun desteği çok fazla. Biz Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekler ile bu işleri yapıyoruz. Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin. Belediye olarak ta gerek imar gerek çevre düzenlemesi olarak üzerimize düşen görevleri arkadaşlarımız yapıyorlar. Müteahhit firmalarımızda bizlerle birlikte Koçarlı’ya hizmet etme adına yarışıyorlar. Koçarlı’ya ne yapsak azdır, her şey yakışır. Koçarlı’da sadece bugün incelediğimiz 3 proje olan Gençlik merkezi, Kapalı Spor Salonu ve KYK Yurdu yatırımları 120 milyon TL’lik yatırım. Çevre düzenlemeler ile birlikte 140 Milyonu buluyor. Daha birçok yatırımı Koçarlı’ya kazandırıyoruz. Saymakla bitiremeyiz” diye konuştu.