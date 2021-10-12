Başkan Kaplan; “Turizm Yolu Koçarlı’ya değer katacak”

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ile Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı-Çakırbeyli arasındaki yapım çalışmaları devam eden ’Turizm Yolu’ ile ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Yıl sonuna doğru yol çalışmalarında büyük mesafe kat edileceğini belirten Başkan Kaplan, imar düzenlemesinin ardından ilçe girişini kapsayan çalışmaların 2022 yılının ilk yarısında başlayacağını kaydetti.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve yüklenici firma yetkilisi Özkan Yazıcıoğlu ile birlikte alt yapı ve dolgu işleri devam eden Koçarlı-Çakırbeyli arasındaki Turizm Yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili Kaymakam Tepeli ile birlikte yaptığı açıklamada, aynı zamanda Koçarlı’ya ulaşımı da kolaylaştıracak olan yolun ilk etap yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Kaplan, ilçe girişi, orta refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İlçe girişi kapsamında uygulanacak imar düzenlemesiyle ilgili gerekli kamu yararlarının alındığını ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nden olumlu karar çıkmasıyla birlikte vakit kaybetmeden düğmeye basacaklarını kaydeden Başkan Kaplan, “Senelerdir Yassıada Çıkmazı denilerek kaderine terk edilen Koçarlı’mız, kalkınan ve değişen Türkiye’den payını Turizm Yolu vesilesiyle de alacak” dedi.

“Yolun güncel maliyeti 209 milyon lira”

Yüklenici firma yetkililerinden yol çalışmalarıyla ilgili bilgi alması ve durum değerlendirmesinde bulunmasının ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, “93 milyon 156 bin lira bedelle 6 Şubat 2017’de ihale edilen yolun güncel maliyeti 209 milyon liradır. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde başlayan ilk etap çalışmalar, araya pandemi koşulları girmesine rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 42 kilometrelik yolun Koçarlı-Çakırbeyli arasındaki 12 kilometrelik kısmının 9 kilometresi üst yapı seviyesinde tamamlandı. Kalan 3 kilometrelik kısım için de imar planı düzenlemesi bekleniyor. Yine Koçarlı-Yeniköy arasındaki çalışmalarda da yüzde 50 seviyesinde toprak dolgu işleri tamamlanmış bulunuyor. Koçarlı-Yeniköy, Koçarlı-Çakırbeyli arasındaki alt yapı ve dolgu işlerinin devam ettiği yol çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Toplamda Gerekli imar düzenlemelerinin ardından ilçe girişi ve kavşak düzenleme çalışmaları da 2022 yılı itibariyle başlayacak” diye konuştu.

“2022 yılında asfaltlanmaya başlayacak”

İlçe girişi için yapılacak imar düzenlemesiyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nden olumlu karar çıkmasının ardından başlayacak prestij çalışmalara bütünüyle bakıldığında aynı zamanda Koçarlı’ya kent imajı da kazandırılacağını da söyleyen Başkan Kaplan, “Koçarlı-Çakırbeyli kısmının, gerekli imar düzenlemesi ve toprak dolgu işlemlerinin ardından 2022 yılının ikinci yarısında asfaltlanması planlanıyor. Tüm bu yol çalışmalarıyla birlikte biz ilçe girişimizi kapsayan düzenlemelerin üzerinden de önemle duruyoruz. İlçemize değer katacak olan Turizm Yolu’nda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.