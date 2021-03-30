Başkan Kaplan, "Koçarlı DSİ yatırımlarına doyacak”

DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve DSİ 21. Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Köse ile görüşme gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 2021 yılında çiftçilerin bölgede eşit ve adaletli dağıtım yapılmasıyla kısıtlı sulamadan en az şekilde etkileneceğini belirtti. Kocababa Deresi Islah çalışmalarının da Nisan ayı içerisinde başlayacağını müjdeleyen Başkan Kaplan, 2021 yılının Koçarlı’da DSİ’nin yatırım yılı olacağını söyledi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bu yıl kuraklıktan kaynaklı kısıtlı sulama nedeniyle endişeli olan çiftçilerin yüreğine su serpti. Koçarlı’da devam eden ve hali hazırdaki yatırım programı kapsamındaki projelere ilişkin talep ve önerilerini DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve DSİ 21. Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Köse’ye aktaran Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, Koçarlı’nın 2021 yılında da DSİ’ den hak ettiği yatırımları alacağını kaydetti. Başkan Kaplan, bu yıl uygulanacak olan kısıtlı sulama nedeniyle Büyük Menderes Nehri’nin kenarındaki çiftçilerin de sudan, diğer şebeke içerisindeki alanlar gibi eşit ve adaletli bir şekilde faydalanacağını belirtti.

“Kocababa deresi ıslah çalışmaları başlıyor”

DSİ 21. Bölge Müdürü İlter ve DSİ 21. Bölge Müdürü Yardımcısı Köse ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, ilçe merkezinden geçen Kocababa Deresi’nin ıslah çalışmalarının Nisan ayı içerisinde başlayacağını ve çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlanacağını belirtti. Kocababa Deresi’nin ıslahı için yüklenici firmaya geçtiğimiz süreçte iş tesliminin yapıldığını hatırlatan Başkanı Kaplan, “Toplam sözleşme bedeli 4 milyon 680 bin lira olan Kocababa Deresi ıslah çalışmaları, Cihanoğlu Kulesi ve çevresinde tarihi dokuya ve ilçe merkezimizdeki diğer yerlerde de kent estetiğine uygun olarak yapılacak. Bu yıl büyük mesafe kat edilerek önümüzde yıl tamamlanması planlanan çalışmaların ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Koçarlı’ya 3 yeni gölet daha yapılacak”

Çakırbeyli Deresi ıslah çalışmalarının devam ettiğini ve yasal engel teşkil eden problemlerin çözülmesiyle birlikte en kısa sürede tamamlanacağını açıklayan Başkan Kaplan, “İlçemizdeki DSİ yatırımları çerçevesinde, Mersinbelen, Bağarcık ve Kızılcabölük Göletleri’ne ilaveten Zeytinköy Mahallesi’nde bulunan Karanlıkdere Göleti inşaatı için de gerekli kaynak aktarılarak inşaatına kaldığı yerden devam edilecek. Ödeneğin gelmesiyle birlikte bin 330 dekar zirai arazinin faydalanacağı Sulama Göleti’nin inşaat çalışmaları en hızlı şekilde tamamlanarak yöre halkımızın hizmetine girecek. Halihazırda küçük göletler de Zeytinköy Mahallesi’nde yapıldı. Kasaplar Hayvan İçme Suyu Göleti’nin temizlik çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca Çeşme Mahallesi’nde de Hayvan İçme Suyu Göleti yapılacak. Koçarlımıza yeni üç adet daha gölet kazandırmak için de bu yıl 2022 yatırım planına teklif edilecek” dedi.

“Sudan eşit ve adaletli şekilde faydalanılacak”

Açıklamasında, bölgedeki sulama sahası içerisindeki tüm alanların eşit şekilde sudan faydalanacağını belirten Başkan Kaplan, “Şebeke dışı alanlar halk sulaması olarak değerlendirilecek. Büyük Menderes Nehri’nin kenarındaki çiftçilerimiz de sudan diğer şebeke içerisindeki alanlar gibi eşit ve adaletli bir şekilde faydalanacaklar. Şebeke içi ve şebeke dışı kavramları ortadan kaldırılarak tüm ekili alanlar istifa edecek ancak bu noktada suyun kısıtlı olduğunu da hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte kurak periyottan çiftçilerin etkilenmemesi adına sulama sahası içerisinde deneme amaçlı bir iki adet derin kuyu açılarak eğer randıman alınırsa yaygınlaştırılacak” diye konuştu.

“Bölgemiz taşkınlardan korunacak”

DSİ’nin Koçarlı’daki çalışmaları kapsamında, Bıyıklı Mahallesi’ndeki sette de temizlik yapacağını belirten Başkan Kaplan, “Yine ana tahliye, drenaj kanalı Koçarlı’dan başlayarak Sarıçay’a kadar olan hat planlanarak bu yıl sonuna doğru temizliği yapılacak ve böylelikle bölgenin taşkınlardan korunması, yan derelerden ve aşırı yağışlardan kaynaklı suların bir an önce ekinlere ve bölgeye zarar vermeden tahliyesi de sağlanacak. Hayata geçecek olan projelerle çiftçilerimizin geliri doğrudan doğruya artırılacaktır. Koçarlı’ya yapılacak olan yatırımlar nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve DSİ yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. İlçemizdeki çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyor, yatırımların ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.