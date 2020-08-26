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Başkan Kaplan ekibiyle asfalt çalışmasına katıldı
KOÇARLI İLÇESİNDE YAPTIĞI HER HİZMETİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÇOĞU ZAMAN KOLLARI SIVAYAN VE EKİBİYLE KAZMA KÜREK SALLAYAN KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI NEDİM KAPLAN EKİBİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR.
AYDIN 26.08.2020, 11:47
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Yeniköy Mahallesi’nde ekibiyle birlikte asfalt çalışmalarına katıldı.
Koçarlı İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde vatandaşlar ve çiftçiler tarafından yerleşim yeri içerisinde yoğun olarak kullanılan ve yıllardır yapılamayan yol üzerinde asfalt çalışmasını başlatan Başkan Kaplan inceleme için gittiği alanda çalışmalara bizzat katıldı.
Yeniköy Mahalle muhtarı Yüksel Bıçakçı’nın eşlik ettiği çalışmalarda mahalle sakinleri verilen hizmet nedeniyle Koçarlı Belediye Başkanı Nedin Kaplan’a, “Yıllardır toprak içerisinde rezil oluyorduk. Sağ olsun başkanımız sorunumuza el attı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
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