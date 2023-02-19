Başkan Kaplan depremzede vatandaşlarla yemekte buluştu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede misafir ettikleri depremzede vatandaşlar ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Eşi Nazlı Kaplan ile birlikte belediye restoranında İzmir Bornova’da restaurant işletmecisi Koçarlılı Nejat usta tarafından hazırlanan yemekte depremzedeleri yalnız bırakmayan Başkan Kaplan, her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını belediyenin bütün imkanlarını kendileri için seferber ettiklerini kaydetti.

Yemek sonrası Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından depremde hayatını kaybedenler için dualar okunurken, yaralılar için ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Başkan Kaplan yemekte yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlar ile her fırsatta birlikte olmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemize Adıyaman ve Hatay’dan gelen, Belediyemiz otelinde ve öğretmen evinde konaklayan depremzede vatandaşlarımızı bugün İzmir Bornova’da restaurant işletmecisi kıymetli hemşehrimiz Nejat ustamızın elleriyle hazırladığı yemekte ağırladık. Değerli ustamıza yaptıkları yardımlardan ve hazırladıkları yemeklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.