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Başkan Kaplan; “Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin en önemli tarihi simgelerinden olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nın en kısa zamanda halkın ziyaretine açılacağını müjdeledi. Başkan Kaplan, Cihanoğlu Parkı’nın da pandemi sonrasına yetiştirilmesi ve yeni çehresiyle hizmete girmesi için belediye ekiplerine tüm eksikliklerin hızla tamamlanması talimatını verdi.

AYDIN 28.02.2021, 13:40
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Başkan Kaplan; “Cihanoğlu Kulesi halkın ziyaretine açılıyor”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin en önemli tarihi simgelerinden olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’nın en kısa zamanda halkın ziyaretine açılacağını müjdeledi. Başkan Kaplan, Cihanoğlu Parkı’nın da pandemi sonrasına yetiştirilmesi ve yeni çehresiyle hizmete girmesi için belediye ekiplerine tüm eksikliklerin hızla tamamlanması talimatını verdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan’ın girişimleri sonucunda, Aydın Valiliği ve Koçarlı Belediyesi iş birliğinde Cihanoğlu Kulesi ve beraberindeki yapıların 2 milyon 70 bin liraya kamulaştırılmasının ardından röleve ve restorasyon çalışması için mühendislik firmasına yer teslimi yapıldı. Koçarlı’nın tarih kokan sembolü Cihanoğlu Kulesi çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaplan, Cihanoğlu Konağı’nın en kısa sürede halkın ziyaretine açılacağını ve bahçesinin de kafeterya olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Beraberindeki belediye ekipleriyle birlikte çalışmaları yerinde incelemesinin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, “İlçemizin tarihine sahip çıkıyor, Koçarlı için tarihin kapılarını aralıyoruz. Tarihi Cihanoğlu Kulesi röleve ve restorasyon çalışması için mühendislik firmasına yer teslimi yapıldı. Cihanoğlu Konağı halkın ziyaretine açılacak ve bahçesi kafeterya olarak hizmet verecek. Çocuk oyun parkı ile ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir alan oluşturulacak. Çalışmalarımız sonucunda kule ve çevresini, cazibe merkezi haline getireceğiz. Merkez içerisinde ayrıca tarihi dokuya uygun olarak yapacağımız düzenlemelerle halkımızın ihtiyaç duyacağı pide salonu ve sergi alanı gibi kısımlara da yer vereceğiz” dedi.

Cihanoğlu Kulesi ve Konağı’ndaki incelemelerin ardından yapım çalışmaları tüm hızıyla devam eden Cihanoğlu Parkı’nda da incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, hafta sonu olmasına rağmen alanda çalışan işçilere de teşekkür etti. Cihanoğlu Parkı’nın da pandemi sonrasına tüm eksiklerin hızla tamamlanıp yeni çehresiyle en kısa sürede halkın hizmetine açılması talimatını veren Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Koçarlı’nın 2021 yılında şantiye alanına dönüşeceğini söylemiştik. Gelinen nokta itibariyle Millet Bahçesi, yeni hizmet binası, dere ıslahı ve köprü yenileme çalışmalarından Cihanoğlu Kulesi restorasyon çalışmalarına kadar Koçarlı’yı çok şükür bir şantiye alanına dönüştürdük. Koçarlı’yı daha çok yatırım alan bir ilçe haline getirme konusunda kararlıyız ve tüm çabalarımız da bu doğrultudadır. Her zaman dediğimiz gibi bu ilçeye değer ne yapsak az diyoruz. İlçemizi marka ilçe yapmak için emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.
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