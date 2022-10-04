Başkan Kaplan başarılı sporcuları ağırladı

Aydın’da yapılan Atletizm Kros Müsabakasında takım halinde ilk 4’e girerek kupa almaya hak kazanan Özaltın Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 2 ay önce kurulan ve kısa zamanda yaptıkları antrenmanlarla kendilerini geliştirerek Atletizm Kros İl Birinciliği Müsabakaları yarışlarına katılan Özaltın Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımı elde ettikleri başarıyla gelecek için yeşil ışık yaktı. 12 takımın katıldığı Atletizm Kros İl Birinciliği Müsabakalarında 4’üncülük elde eden Özaltın Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımı aldıkları ilk kupa ile Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı ziyaret etti. Makamında sporcuları misafir eden Başkan Kaplan, kuruluşundan sadece 2 ay geçmesine rağmen kısa zamanda il 4’lüğü elde ettikleri için kendilerini tebrik etti.

Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, “Kısa zamanda başarıya imza atarak kupa almaya hak kazanan sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının ileride alınacak daha büyük başarıların kapılarını açmak için anahtar görevi göreceğine şüphem yok. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Özaltın Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları ise Başkan Kaplan’a Koçarlı’nın adını duyurmak ve yeni başarılar elde etme sözü veriler.