Başkan Kaplan: "Atatürk, ışık tutmaya devam ediyor"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. Yıl dönümü dolayısı ile anma mesajı yayınladı. Başkan Kaplan yayınladığı mesajda “Vefatının 84’ncü sene-i devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz” dedi.

Atatürk’ün miras bıraktığı Cumhuriyet, ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk Ulusuna önderlik etmeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Kaplan, “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı, eşsiz deha, Türk Ulusunu içinde bulunduğu işgalden kurtarmak adına ilk adımı atan Ulu Önderimizi kaybedişimizin 84. yılındayız. Türk Ulusu olarak acımız hala taze, hala ilk günkü gibi. Bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk Ulusuna önderlik etmeye, fikirleri, Aziz Milletimize hizmet yolunda önümüze ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Mesajında, Osmanlı’nın küllerinden modern bir Türkiye oluşturan Atatürk’ün eserlerini bu gün daha ileriye taşımak azminden asla yılmayacaklarını da belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yaş gününü kutlayacağımız 2023 yılına kadar adımlarımız daha da hızlanacak, Ülkemiz daha da büyüyecek ve geleceğin Güçlü Türkiye’si mazlum milletlere umut ve şefkat eli olacaktır. Dolayısıyla Atatürk’ü anmanın ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürümekle, kurduğu Cumhuriyete, ilke ve inkılâplarına, tam bağımsızlığa, Milli sınırlarımız içerisinde bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkmakla mümkün olduğu asla unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Baş Öğretmen, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile yâd ediyor, ulusça, birlik ve beraberlik içinde aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.