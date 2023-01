Başkan Kaplan Ankara’da 3 günde 19 ziyaret gerçekleştirdi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 3 günlük yoğun Ankara mesaisi sonrasında ilçeye döndü.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’’da, 2023 yılı içinde hayata geçmesi planlanan makro projeler için girişimlerini sürdüren, Ankara’da hizmet mekiği dokuyarak çalmadık kapı bırakmayan Başkan Kaplan, 3 günde türlü bakanlık ve kurumları kapsayan toplamda 19 ziyarette bulundu. Ziyaretten ayağının tozuyla Koçarlı’ya döner dönmez açıklamalarda bulunan Başkan Kaplan, orman köylerinin uzun süredir devam eden tapu kadastro sorununu en kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını, ilçeye modern yeni ilçe kütüphanesi ile trap atış merkezi kazandıracaklarını belirterek, ilçedeki devam eden DSİ projelerine de Devletin gerekli ödeneği ayırdığını müjdeledi. İlçedeki sokak yenilemeleri ve bisiklet yolu yapımı için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda ciddi oranda maddi destek aldıklarını belirten Başkan Kaplan, "Koçarlımız 2023’te de yatırıma doyacak" ifadelerini kullandı.

Göreve seçildiğinden bu yana Koçarlı için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Kaplan, “Koçarlı’nın ve Koçarlılı hemşerilerimin ihtiyaçları doğrultusunda güzel ilçemize önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Projeler ve yatırımlarımız için 3 gün boyunca Ankara’da önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Koçarlı’ya ne yapsak azdır ve ne yapsak yakışır.”dedi.

3 günlük Ankara ziyaretinin verimli geçtiğini ifade eden Başkan Kaplan, “Koçarlımıza, kazandırılacak olduğumuz yatırımları hızlandırmak için görüşmeler gerçekleştirdik. Ankara’daki her kapıyı çalıyoruz ve çalmaya da devam edeceğiz. Biz hizmet için göreve geldik ve milletimizin gücü bize güç katıyor. Koçarlımız bugüne kadar almadığı yatırımları alıyor. Ziyaretlerimizde Koçarlı’nın ihtiyacı olan yatırım ve projeleri aktardık. Tüm yatırım ve projeler için Bakanlarımızdan, Milletvekillerimizden, genel Müdürlerimizden destek sözü aldık. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor” diye konuştu.

Başkan Kaplan, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’yi Akmescit, Çallı, Kızılcabölük ve Mersinbelen mahalle muhtarları ile ziyarette bulunduklarını söyleyerek, “Bakan yardımcımız Veysel Tiryaki’ye Orman köylülerimizin sorunlarını aktardık. Orman köylerinden tapu kadastro sorunu olan yerlerle ilgili köylülerimizin lehine fikir birliğine varıldı. Çözüm önerileri için gerekli çalışmaları yapacakları sözünü aldık. Ayrıca yeni yapılması planlanan Orman İşletme şefliği ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik.

Başkan Kaplan, “DSİ Genel Müdürümüz Akif Balta’yı ziyaretimizde Bağarcık göletinin ihalesinin 31 Ocak tarihi itibari ile ihalenin yapılacağı, buna ilaveten de Gaffarlar, Bağcılar, Kızılkaya göletlerinin de yatırım planlarında olduğu ve bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasının beklendiğini öğrendik. Koçarlı - Bağarası kapalı devre sulamasına çok ciddi kaynak aktarıldığı ve para probleminin olmadığı ve birinci kısmın sulamaya açılacak. Yan dere ve Kocababa deresi ıslahlarının devamı noktasında konuyu yakinen takip edeceğinin sözünü aldık” dedi.

Başkan Kaplan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ile görüştüklerini ifade ederek, “Genel Başkan Yardımcımızın talimatları ile Belediyeler Birliği tarafından belediyemize 1 adet kazıcı ve yükleyici Bekoloder hibe olarak belediyemize gönderilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan da ciddi manada sokak yenilemeleri ve bisiklet yolu yapımımız için maddi destek aldık. Önümüzdeki günlerde rakamı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile görüştüklerini söyleyen Başkan Kaplan, “İlçemizde yapılacak olan kütüphanenin çalışmaları için fikir alışverişinde bulunduk. Cihanoğlu kulesi ve çevresi için çalışmalarda destekleri ile yürümekte.

Turizm yolunun kısa zamanda ulaşıma açılacağı müjdesini veren Başkan Kaplan, “Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek, İlçemiz içerisinden geçen 4 kilometrelik karayolunun yenilenmesi ile Koçarlı - Bağarası arasındaki Turizm yolunun Çakırbeyli ile Koçarlı arasında kalan 1. Etabının kamulaştırma çalışmalarının bitirilerek önümüzdeki Mart-Nisan aylarında asfaltlanarak ulaşıma açılması esnasında görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na şükranlarımızı arz ederiz” diye konuştu.

Modern, ulusal ve bölgesel yarışmalara ev sahipliği yapacak olan Trap Atış Merkezi için çalışmaların kısa zaman içerisinde başlayacağını belirten Başkan Kaplan, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun trap atış merkezi projemize destek vereceği sözünü aldık. Sayın Bakanımız gerekli fizibilite çalışmaların yapılması ile ilgili talimatları verdi. 2023 yılı yatırım programı içerisinde Modern, ulusal ve bölgesel yarışmalara ev sahipliği yapacak olan trap atış merkezinin ilçemize kazandırılması noktasında Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’da bir çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, yatırımlar noktasında ilçemizin ve ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Koçarlı’nın acil ihtiyacına cevap verecek ve daha saymakla bitiremeyeceğim projeler konusunda da Bakanlarımızın görüşü aynı ve ilk adımlar atıldı, hiçbir projemiz geri çevrilmedi. Verdiğimiz sözleri yerine getirme noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Bizleri bu hizmet yolunda desteklerini her zaman ilçemize hissettiren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ve Ankara’da misafir eden Bakanlarımıza, Bizlere ev sahipliği yaparak Ankara ziyaretimizde yalnız bırakmayan, öncülük eden AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Genel Müdürlerimiz ve kurumlarımız bizlere her zaman olduğu gibi yine ilgi ve alaka gösterdiler. Her birine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Projelerimizi ve yatırım ihtiyaçlarımızı dosya halinde sunduk, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.