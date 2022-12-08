Başkan Kaplan “2023 Koçarlı için yatırım yılı olacak”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara temasları doğrultusunda ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için Bakanlıklar ve ilgili Genel Müdürlükleri ziyaret ederek projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Kaplan ziyaretlerinin ardından Koçarlı’ya müjdeler ile dönerek 2023 yılının Koçarlı için yatırım yılı olacağını açıkladı.

İki günlük Ankara mesaisini dolu dolu geçiren ve Bakanlar, Milletvekilleri, Genel Müdürler ve kurumların üst düzey yöneticileri ile görüşen ve Koçarlı’nın ihtiyacı olan yatırım ve projeleri aktaran Başkan Kaplan müjdeleri Ankara’dan sıralayarak tüm yatırım ve projeler için destek sözü aldıklarını açıkladı.

Koçarlı’yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara ziyareti hakkında değerlendirmede bulunarak, “Koçarlımıza, kazandırılacak olduğumuz yatırımları hızlandırmak için Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Genel Müdürlerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor” diye konuştu.,

İki günlük Ankara mesaisinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki’yi, AK Parti Aydın Milletvekilleri’ni, Toplu Konut İdaresi Daire Başkanı Ömer Bulut’u, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetler Başkanı Serdar Kartal’ı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’yı ve kardeş belediye olmak için adım attığımız Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ile AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Av. Zafer Çoktan’ı makamlarında ziyaret ederek, Koçarlı’da yapılan ve yapılacak olan projelerle alakalı görüşmeler gerçekleştirdi.

“İşimiz hizmet, gücümüz millet”

Başkan Kaplan, "Koçarlımıza yatırım için Ankara’daki her kapıyı çalıyoruz ve çalmaya da devam edeceğiz" diyerek “Biz halkımıza verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek onları bir bir hayata geçiriyoruz. Biz hizmet için göreve geldik ve milletimizin gücü bize güç katarak Koçarlımızın bugüne kadar almadığı yatırımları alarak yatırıma doyacak. Koçarlı için ne yapsak azdır. Bizleri bu hizmet yolunda Ankara’da misafir eden Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve kurumlarımız bizlere her zaman olduğu gibi yine ilgi ve alaka gösterdiler. Projelerimizi ve yatırım ihtiyaçlarımızı dosya halinde sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Bakanlarımıza ve milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Projeler için ilk adımlar atıldı"

Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, yatırımlar noktasında kültürel değerlere de sahip çıktıklarını ifade ederek, “Tarihimiz, geleceğimize, geleceğimiz, Kültürümüze emanet diyerek Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyarette bulunarak, Cihanoğlu Kulesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi ile ilgili desteklerini aldık ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Bakanımıza misafirperverliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı’yı da ziyaret ederek, yine Cihanoğlu Kulesi ve etrafı için restorasyon ve yenileme çalışmalarımızı değerlendirdik” dedi.

"İlçemizin cazibesi artacak"

Koçarlı’da Toplu Konut İdaresi’nin projeleri ile vatandaşların hayallerindeki eve kavuşacağını da belirten Başkan Kaplan, “Çakmar Mahallemizde yapılacak olan Toplu Konut Projesi ve Cincin ve Boydere Mahallemizde İlk evim, İlk iş yerim projesinde konut arsası çalışmaları ile ilgili Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Daire Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret ettik. İlçemizi cazibe merkezi haline getirerek marka ilçe yapma yolunda Kısa zamanda büyük işler yaptık” diye konuştu.

"Kamu binalarımız yenilenecek"

İlçemiz için çalmadık kapı bırakmayarak ilçemizdeki kamu binalarımızın yenilenesi adına güzel ilçemizin çehre değişiminin devam etmesi ve Kaymakamlık Binamızın modern bir görünüme kavuşturmak için İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetler Başkanı Serdar Kartal’a ziyarette bulunarak projemiz ile ilgili görüşme sağladık. Kısa zamanda kaymakamlık binamız da modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca 2023 yılında yapılması planlanan Yeni Orman İşletme Binası Projesi ile ilgili ise Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey ile fikir alışverişinde bulunduk. Bunu yanında Yeni Tarım İlçe Hizmet Binasını ilçemize kazandırmak adına Tarım Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki’yi ziyaret ettik ve Orman Kadastrosuna geçecek Köylerimizin de taleplerinin ilettik. Koçarlı’nın acil ihtiyacına cevap verecek ve daha saymakla bitiremeyeceğim projeler konusunda da Bakanlarımızın görüşü aynı ve ilk adımlar atıldı. Çok yakında çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Koçarlı’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam parkı hayata geçiyor"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ciddi, milletin beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, halka verdikleri sözler noktasında ne dediyse onları bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, “Söz verdiğimiz Koçarlı Engelsiz Yaşam Parkı’nın projemizde tamamlandı ve yakında ihalesini gerçekleştireceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız sayın Rıdvan Duran’ı ziyaret ederek Engelsiz Yaşam Parkımız ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bakanlığımıza yer tahsisi yapıldı. Plan proje çıktı. İhale aşamasına gidiyor. Bir aksilik olmaz ise inşallah 2023’ün ilk çeyreğinde ihalesi yapılacak. Ardından ise 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Daha güzel hizmetleri 2023 yılı içerisinde de başaracaklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Koçarlı hazır olsun, yatırıma doyacak. Halka hizmet hakka hizmettir. Koçarlı’nın aydınlık geleceği için çalışıyoruz ve ilçemizin aydınlık yarınları için hazırladığımız projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bizlere bu yolda sonuna kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Valimize, Genel Müdürlerimize teşekkür ederek şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.