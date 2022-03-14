Başkan Kaplan “2022 yılı Koçarlı için yatırım yılı olacak”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara temasları doğrultusunda Bakanlıklar ve ilgili Genel Müdürlükleri ziyaret ederek Koçarlı’da yapılacak projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Kaplan ziyaretlerinin ardından Koçarlı’ya dönerek “2022 yılı Koçarlı için yatırım yılı olacak” dedi.

Geçtiğimiz hafta Bakanlıklar ve Gazi Meclisinde mesainin tamamlayan Başkan Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim’i, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkanı Mehmet Özhaseki’yi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan’ı ve Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan’ı makamlarında ziyaret ederek Koçarlı’da yapılan ve yapılacak olan projelerle alakalı görüşmeler gerçekleştirdi.

Koçarlı’yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara ziyareti hakkında değerlendirmede bulunarak, “Koçarlımıza, kazandırılacak olduğumuz yatırımları hızlandırmak için Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Genel Müdürlerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor” diye konuştu.

Başkan Kaplan, “Biz halkımıza verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek onları bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı bugüne kadar almadığı yatırımları almaya başladı ve bu güzel ilçemiz yatırıma doyacak. Koçarlı için ne yapsak azdır. Bizleri bu hizmet yolunda Ankara’da misafir eden Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve kurumlarımız bizlere her zaman olduğu gibi yine ilgi ve alaka gösterdiler. Projelerimizi ve yatırım ihtiyaçlarımızı dosya halinde sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Bakanlarımıza ve milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.