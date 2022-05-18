Başkan Kaplan “19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının son derece anlamlı olduğuna dikkati çekerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatana yayıldı. Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır” dedi.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, “Öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te, Gençliğe hitabedeki: `Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir` ifadesiyle 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesiyle kurulan ve aydınlanan genç Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet ederek Türk Gençliğine duyduğu güveni göstermiştir. Gençler, Türkiye’nin geleceği, yarınlarımızın teminatıdır. Gençlerimiz daha çok çalışıp ileride kendilerine verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inancımız tamdır. Geçmişte tarih yazmış atalarından güç alan gençliğimiz yarınların Türkiye’si için en büyük umudumuz ve güç kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bundan 103 yıl önce bu kurtuluş müjdesini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz milletimizin ve genç kardeşlerimin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.